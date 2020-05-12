ЮНИСЕФ в Беларуси проведет серию бесплатных вебинаров о безопасности детей в интернете

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в партнерстве с Министерством внутренних дел Беларуси, компанией МТС и при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Польши проведут серию бесплатных вебинаров для родителей детей младшего школьного и подросткового возраста, а также самих подростков по вопросам безопасного поведения в интернете. Об этом БЕЛТА сообщили в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Первый вебинар запланирован на 15 мая. Родители получат советы по формированию семейных правил безопасного поведения ребенка младшего школьного возраста в сети. Вебинар стартует в 19.00 и пройдет под руководством психолога Республиканского центра психологической помощи, специалиста по работе с детьми и подростками, автора и ведущего образовательной программы "Навыки для жизни" в "Академии креативных технологий для девушек" Илляны Матвиенко. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться до 14 мая включительно.

Последующие вебинары также будут вести опытные психологи и специалисты.

Актуальность такого обучения в том, что в период COVID-19 семьи вынуждены больше оставаться дома, где интернет является мобильным, удобным средством общения. Вместе с тем интернет несет и риски. Согласно глобальному исследованию ЮНИСЕФ, в котором поучаствовал миллион молодых людей в 160 странах мира, до 70,6% пользователей сети в возрасте от 15 до 24 лет могут быть подвержены киберзапугиванию, преследованиям и другим опасностям, связанным с насилием.

В Беларуси, по информации Белстата, 84% детей в возрасте 6-10 лет и 98,1% детей в возрасте 11-15 лет являются пользователями интернета. Результаты Национального исследования по оценке ситуации с насилием в отношении детей в стране, проведенного в 2017 году, показали, что 9% учеников 5-7-х классов и 18,2% опрошенных учащихся 8-11-х классов подвергались насилию со стороны людей, с которыми знакомы через интернет.-0-