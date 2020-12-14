ЮНИСЕФ в Беларуси запустил новогоднюю акцию "Добро начинается с нас"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Детского фонда ООН подарят возможность любому желающему в Беларуси поздравить доброй открыткой дорогого человека в канун Нового года и Рождества и одновременно поучаствовать в благотворительности. О предпраздничной акции БЕЛТА рассказали в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Акция "Добро начинается с нас" продлится до 15 января на платформе www.unicef.by/nycard2021.

На интернет-странице акции любой желающий может отправить близким электронную или печатную открытку уникального дизайна за небольшое пожертвование. Собранные деньги пойдут на реализацию программы "Семья каждому ребенку", которая помогает детям с инвалидностью вернуться из интернатных учреждений в семью. В обмен участник акции сможет отправить поздравление в любую точку Беларуси. К тексту открытки добавляются имена отправителя и получателя, поэтому поздравление автоматически становится персонализированным.

"Из-за пандемии COVID-19 многие вынужденно остаются дома на добровольной самоизоляции. В такой ситуации слова поддержки могут прийтись как нельзя кстати. К тому же в праздничной кутерьме порою сложно найти время на покупку и подписание открытки. Поэтому в этом году волонтеры ЮНИСЕФ в Беларуси возьмут все заботы по отправке поздравлений на себя", - пояснили организаторы.

С 2018 года программа "Семья каждому ребенку" реализуется в Гомельской области в партнерстве с МБОО "Поможем детям вместе" при финансовой поддержке ОАО "Приорбанк", "Райффайзен-Лизинг" и правительства Российской Федерации. Первые два года фокус был сделан на совершенствовании работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. Около 500 родителей получили информацию о правах, доступных медицинских, реабилитационных, социальных и образовательных услугах. Улучшилось положение 51 ребенка в 45 родных семьях. В 4 случаях специалисты предотвратили отказ от детей. В 2020 году ЮНИСЕФ продолжил работу в этом регионе. Внедряется технология ведения случая в практику специалистов, работающих с детьми и семьями в уязвимом положении. А также сделан акцент на предотвращение институализации детей младшего возраста.-0-