Юношеская сборная Беларуси по пожарно-спасательному спорту выиграла турнир в Санкт-Петербурге

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси стала чемпионом зимних международных лично-командных соревнований по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек "Рождественские старты", проходивших в Санкт-Петербурге. В них принимали участие сборные команды Министерства по чрезвычайным ситуациям и Университета гражданской защиты МЧС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС Беларуси.

В первый соревновательный день участники преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями. По его итогу призовые места распределились следующим образом: в старшей возрастной группе среди девушек победу одержала Александра Пошвенчук с результатом 17,21 сек. (сборная Беларуси). Среди юношей старшей возрастной группы победу принес Даниил Масалов (сборная Университета МЧС), его результат - 15,99 сек. Серебро у Ильи Бондаренко с результатом 16,05 сек. (сборная Беларуси) и бронза у Дениса Барсука (сборная Беларуси), его результат - 16,22 сек.

Во второй день спортсмены осуществляли подъем по штурмовой лестнице в окно второго или третьего этажа учебной башни (в зависимости от возраста). По его итогу призовые места распределились следующим образом: в старшей возрастной группе среди девушек победу одержала Полина Кушнеренко (сборная Университета МЧС). Ее результат - 7,54 сек. В средней серебро и бронза также у спортсменок из Беларуси - Ксении Чурсиной (7,76 сек.) и Ульяны Гулько (7,78 сек.). Обе девушки входят в сборную Беларуси. В младшей возрастной группе бронзовая медаль досталась также представительнице сборной Беларуси Виктории Воробей. Ее результат - 8,37 сек.

У юношей медали завоевали спортсмены из Беларуси: в старшей возрастной группе золото с результатом в 10,60 сек. у Дениса Барсука. В средней - серебро у Дмитрия Поплавского. Его результат - 7,48 сек. В младшей золото завоевал Илья Григорьев с результатом 7,05 сек., серебряная медаль у Романа Грошевикова. Его результат - 7,15 сек.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом: среди девушек победу одержала сборная Санкт-Петербурга (Россия), серебро у представительниц из сборной Беларуси, а бронза у сборной Калужской области (Россия).

Среди юношей золотая медаль у представителей сборной Беларуси, серебро у спортсменов из сборной Университета гражданской защиты МЧС Беларуси и сборной Санкт-Петербурга (Россия). Бронзу завоевали спортсмены из Университета гражданской защиты МЧС.-0-