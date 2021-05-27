Юных победителей двух республиканских творческих конкурсов наградят на празднике 2 июня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой праздник для детей состоится 2 июня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык, передает корреспондент БЕЛТА.

Будут подведены итоги двух творческих конкурсов. Это Республиканский творческий проект для детей и подростков "Соблюдаем законы дорог", где дети в творческой форме выражают свое отношение к безопасности и делают посыл ко взрослым - в форме рисунков, поделок, сочинений. Каждый год профессионализм участников растет настолько, что выбрать лучшие работы жюри все сложнее. В этот раз поступило более 200 работ, выбрано 9 победителей и 18 призеров.

Совместно с газетой "Переходный возраст" проводится творческий проект для подростков. В этом году поступило 148 работ. Ребята участвуют в уже более серьезных номинациях. Это видеоролик на тему безопасности, анимационный ролик, эскизы моделей одежды со световозвращающими вставками и непосредственно коллекции такой одежды, отшитой и демонстрируемой подростковыми коллективами.

"Мы приглашаем всех в Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 2 июня. С 10.00 будут проводиться творческие мастер-классы и интерактивная программа "Планета детства". В 11.00 состоится торжественное награждение с участием творческих коллективов, показом видео- и анимационных роликов, демонстрацией коллекций одежды. Уже с 21 мая проходит выставка лучших работ", - рассказала Анна Банадык.-0-