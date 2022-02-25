Юных журналистов приглашают к участию в республиканском конкурсе "Старт"

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс для юных журналистов "Старт" проходит в Белорусском государственном университете, сообщили в пресс-службе вуза.

Состязание приурочено к Году исторической памяти и направлено на популяризацию профессии журналиста среди талантливых детей. К участию приглашаются учащиеся школ, лицеев, гимназий и колледжей, члены объединений юных журналистов в возрасте до 18 лет.

На полях конкурса предусмотрены четыре номинации с общей темой "Год исторической памяти". В категории "Публикации" принимаются материалы объемом не более трех страниц. Они должны быть заверены главным редактором издания. В номинации "Видеоблоги" от каждого конкурсанта участвуют два-три видеоролика длительностью от двух до семи минут (для жанра интервью ограничение пять минут), опубликованные на видеохостинге YouTube. В "Аудиоподкастах" нужно представить не менее двух записей хронометражем не более пяти минут. Они должны быть объединены единой тематикой и размещены на интернет-платформе SoundCloud. Последняя номинация предполагает оценку не более пяти фотографий без цифровой обработки. Каждому снимку следует придумать название и предоставить работы в печатном и цифровом виде в формате JPG.

Участвовать можно индивидуально или коллективно. Работы принимаются до 10 мая по предварительно присланной заявке по адресу: 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 9, факультет журналистики БГУ, и электронной почте: zhurnalistikifakultet01@gmail.com.

Финал творческого состязания и награждение авторов лучших работ состоится 21 мая на факультете журналистики БГУ. Победителям вручат дипломы и памятные подарки.

Организатор конкурса - факультет журналистики БГУ при участии министерств информации и образования, Национального центра художественного творчества детей и молодежи, Белорусского союза журналистов и во взаимодействии с республиканскими и региональными СМИ.-0-