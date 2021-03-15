Юным белорусам вручили паспорта в Следственном комитете

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Следственном комитете состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции. Паспорта юным гражданам страны - детям сотрудников - вручил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

"В этом году акция проходит под знаком Года народного единства, поэтому символично, что в ней участвуют дети сотрудников из разных уголков нашей республики. Уверен, что данное мероприятие поможет осознать участникам, что получение самого важного документа - паспорта гражданина Республики Беларусь - первый шаг в самостоятельную жизнь", - отметил Дмитрий Гора.

Всего паспорта из рук председателя получили более 20 детей сотрудников Следственного комитета. Затем Дмитрий Гора вручил погоны и государственные награды офицерам ведомства.

В завершение мероприятия для гостей провели экскурсию по зданию центрального аппарата Следственного комитета и музею предварительного расследования.

В период празднования Дня Конституции Беларуси в органах государственного управления проходят торжественные церемонии вручения паспортов 14-летним юношам и девушкам в рамках Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!". Акция проходит по всей стране с 2004 года.

Ежегодно в ходе ее мероприятий представители законодательной и исполнительной власти, почетные люди, ветераны войны и труда в торжественной обстановке вручают лучшим представителям молодежи, имеющим особые заслуги в учебе, спорте, общественной деятельности, паспорта граждан Республики Беларусь.-0-

Фото Следственного комитета