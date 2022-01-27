Юрецкий: уголовное дело о геноциде активизировало научно-исследовательскую деятельность

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о геноциде активизировало научно-исследовательскую деятельность, заявил журналистам заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси Станислав Юрецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стоит признать, что уголовное дело активизировало научно-исследовательскую деятельность наших сотрудников в части изучения вопросов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, послевоенного периода", - сказал Станислав Юрецкий.

Он отметил, что в деятельности Института истории знаковым является тот факт, что 2022 год объявлен в Беларуси Годом исторической памяти. "В этой связи нами подготовлено предложение по проведению более 10 конференций как в Минске, так и регионах нашей страны, например, Сенно, Ошмянах. Также планируется ряд других региональных конференций", - сказал замдиректора.

Станислав Юрецкий напомнил, что в январе Национальная академия наук объявила конкурс работ, посвященных Году исторической памяти, одним из его организаторов является Институт истории. Конкурс призван привлечь внимание общественности, широких слоев населения к вопросам прошлого, в первую очередь к истории Великой Отечественной войны. На конкурс принимаются исследовательские работы, публицистика, эссе, воспоминания, проза и стихотворения. В качестве жюри привлечены ведущие ученые Института истории.

"С каждым годом у нас все меньше живых свидетелей тех страшных, трагических, но в то же время героических событий. И очень важно сохранить память об этих людях, память об их подвиге и донести ее до наших современников и потомков. Мы рассчитываем, что наше население примет активное участие, как и в прошлом году, когда был конкурс, посвященный Году народного единства", - отметил Станислав Юрецкий.

Сейчас в Институте истории действует акция "Народная летапісь Вялікай Айчыннай вайны". В издательстве находится вторая книга воспоминаний людей об их предках, которые принимали непосредственное участие в событиях Великой Отечественной войны. Эти сборники, которые прошли специализированную научную обработку, будут являться аккумуляторами памяти о тех событиях, добавил замдиректора.-0-