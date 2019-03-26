Юристы ФПБ окажут 28 марта бесплатную юридическую помощь

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни правовых инспекторов труда Федерации профсоюзов Беларуси окажут бесплатную юридическую помощь во всех районных и областных центрах страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Правовые инспекторы труда проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Приемы пройдут как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях на территории районов и городов.

Как отметили в пресс-службе, популярность выездных правовых приемов растет, так как человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, квалифицированную консультацию он может получить прямо у себя в городе или на предприятии. Помимо такой формы работы Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное либо электронное обращение.

Анализ показывает, что основная масса обращений приходится на правовые вопросы, затрагивающие трудовую деятельность граждан (65%). Не менее актуальны вопросы применения жилищного (12%) и пенсионного (10%) законодательства.

Ежегодно профсоюзы выявляют более 43 тыс. нарушений законодательства о труде. При непосредственном участии профсоюзов на рабочих местах восстанавливаются около 90 работников, консультации по трудовым вопросам получают более 150 тыс. человек.-0-