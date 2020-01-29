Юристы ФПБ проконсультируют в регионах по нововведениям в Трудовой кодекс

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные правовые приемы пройдут 30 января в Беларуси. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Более сотни юристов ФПБ разъедутся по регионам Беларуси, чтобы оказать квалифицированную правовую помощь гражданам. "Профсоюзные юристы готовы дать разъяснения по всем нововведениям и изменениям в Трудовой кодекс. В центре внимания и новая система оплаты труда работников бюджетных организаций", - рассказали в пресс-службе.

Обновленный ТК вступил в силу с 28 января. Инициатором изменений многих статей выступила Федерация профсоюзов. Так, в документ национальному профцентру удалось включить нормы по усилению защиты прав трудящихся.

Что касается новой системы оплаты труда бюджетников, то она введена с 1 января. "Федерация профсоюзов уже запустила горячие линии по вопросам ее применения. Это помогает проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно реагировать на возникающие спорные ситуации на местах", - отметили в пресс-службе ФПБ.

Подробный график работы горячих линий, номера телефонов в регионах, а также место и время проведения юридических консультаций можно узнать на интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси, или позвонив в организации профсоюзов своего города, района.-0-