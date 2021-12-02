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02 декабря 2021, 11:59

Юркевич: современные технологии позволяют "Белпочте" удерживать высокую планку

Фото из архива
Фото из архива

Несмотря на то, что современные технологии прочно вошли в нашу жизнь и кардинально изменили ее, каждый из нас все равно пользуется услугами почты. К тому же "Белпочта" внимательно следит за актуальными тенденциями и максимально внедряет их в работу, чтобы предоставить потребителям своих услуг как можно больше возможностей. Да еще и пандемия внесла свои коррективы, при чем не только в наш быт... Что именно пришлось изменить в работе предприятия в ковидное время, как оно развивается и какие планы на будущее, рассказала в интервью корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич.

- Светлана Викторовна, с началом пандемии, связанной с COVID-19, многие были вынуждены уйти на самоизоляцию и наладить быт в максимально бесконтактном режиме. Какие меры пришлось принять предприятию, чтобы предоставить людям, нуждающимся в услугах белорусской почты, возможность сократить при этом контакты с другими людьми? Да и в целом, какие коррективы внес коронавирус в работу "Белпочты"?

- Почтовая связь была и остается самым широкодоступным средством общения в мире, которая обеспечивает пользователям доступ не только к традиционным почтовым услугам, но и ряду других дополнительных услуг. Особую важность и социальную значимость белорусская почта получила во время пандемии. Мы достойно выполняем востребованную миссию, обеспечивая стабильную работу предприятия даже в самое непростое время. Наша задача - осуществлять деятельность в любых условиях, в том числе во время сложной эпидемиологической ситуации. За все это время не было существенных ограничений по оказанию почтовых услуг в период эпидемии. Все услуги оказывались и продолжают оказываться населению в полном объеме.

Во всех объектах почтовой связи сейчас чаще проводится уборка и дезинфекция помещений, в местах общего пользования есть жидкое мыло, установлены дозаторы с антисептическими средствами, предназначенные для мытья и обработки рук. Специалисты оснащены масками и перчатками, которые можно использовать при необходимости. Также рекомендуем клиентам находиться по одному человеку возле операционного окна, а в очереди соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. Для дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей предоставлена возможность доставки пенсий (пособий) почтальоном по предварительной заявке, оставленной по телефону в обслуживающем объекте почтовой связи либо через контакт-центр "Белпочта" по номеру 154. То есть любой получатель пенсий и пособий, обслуживающийся в отделениях почтовой связи, может заказать доставку пенсии и сопутствующих услуг, товаров на дом. Если пенсионер обслуживается в банке, то он может оставить в любом отделении почтовой связи или почтальону заявление на перевод на обслуживание на почту, и мы в назначенную дату доставим причитающуюся сумму денежных средств, а также окажем практически полный спектр услуг.

Следуя современным тенденциям в формах обслуживания населения, развитии информационных технологий, мы предлагаем клиентам услуги с помощью онлайн-сервисов и терминалов самообслуживания. На сайте РУП "Белпочта" можно оформить подписку на печатные СМИ, вызвать курьера на дом, оформить поздравительное письмо "Поздравление с праздниками", которое будет распечатано на красочном тематическом бланке и доставлено получателю по указанному адресу, в новогодний период можно онлайн заказать поздравление от Деда Мороза, которое почтальон принесет ребенку домой в канун Нового года. Для тех, кто хочет минимизировать контакты в связи с пандемией и не стоять в очереди в объектах почтовой связи, установлены устройства самообслуживания, расширяется сеть почтоматов.

С одним из осложняющих факторов, который внес изменения при приеме международных почтовых отправлений (исходящих из Беларуси), мы столкнулись из-за того, что по некоторым направлениям с другими странами введены ограничения по приему отправлений. Это связано с тем, что из-за пандемии приостанавливаются некоторые авиарейсы и постоянно происходят какие-либо изменения. Кстати, на нашем сайте в одном из новостных блоков есть информация с актуальным списком стран по приему международной почты. В зависимости от того, как поступает информация, этот перечень обновляется.

- Беларусь активно развивает информационно-коммуникационную инфраструктуру практически во всех отраслях и сферах, благодаря чему к настоящему времени страна достигла значительного прогресса в цифровой сфере. Расскажите, что уже сделано для цифровизации процессов на предприятии, а также какие проекты в этом направлении планируется реализовать?

- Цифровизация услуг оказывает колоссальное влияние на почтовый сектор. Перед нами стоит задача трансформировать, улучшить и оптимизировать качество предоставляемых услуг, идти в ногу со временем и отвечать потребностям рынка. С помощью цифровой трансформации мы стремимся значительно упростить взаимодействие клиента с почтовым оператором. Согласно государственной программе "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы "Белпочта" реализовала ряд проектов, ориентированных на повышение качества услуг, внедрила новые услуги и сервисы, в том числе связанные с развитием электронной торговли как на международном, так и внутреннем рынке.

В числе достижений предприятия, реализованных на базе IT-технологий, стали Национальная почтовая электронная система (НПЭС), аппаратно-программный комплекс "Мобильный почтальон", почтоматы.

НПЭС позволяет пересылать письма онлайн с сохранением юридической значимости факта отправки и вручения письма. Ээто достаточно актуальный, удобный, а главное, быстрый способ отправлять и получать почтовые отправления как физическим, так и юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) по территории республики.

Масштабируется проект "Мобильный почтальон". Суть его в следующем: почтальонов и курьеров оснащают мобильными терминалами, с помощью которых можно оказывать онлайн-услуги на дому у клиентов. Например, оплачивать коммунальные платежи, оформить подписку на прессу, осуществить денежный перевод, заказать и приобрести товар, который предлагается почтовым отделением, и другие. Спрос на сервис растет. Сейчас проводятся работы по расширению спектра услуг, оказываемых с помощью этих устройств.

Для развития дополнительного круглосуточного канала получения почтовых отправлений, сокращения времени ожидания при получении регистрируемых почтовых отправлений, предоставления пользователям возможности выбора, где и когда получить свое отправление без очередей, расширяется сеть и функциональные возможности почтоматов. В качестве потенциальных мест их установки рассматриваются места возле крупных объектов инфраструктуры населенных пунктов с населением свыше 80 тыс. человек. В настоящее время сеть почтоматов в республике насчитывает 40 единиц. В нынешнем году было дополнительно установлено 20 почтоматов. В 2021-2025 годах планируется развитие сети в объеме около 150 единиц.

Относительно недавно "Белпочта" реализовала еще один проект, который упрощает получение почтовых отправлений: единожды зарегистрировавшись в личном кабинете и пройдя идентификацию в любом отделении почтовой связи, клиенты могут получать свои почтовые отправления по СМС-коду. С этого момента отпадет необходимость в предъявлении почтовому работнику паспорта и извещения, а процесс выдачи займет не более одной минуты.

- Насколько мне известно, в этом году Беларусь впервые возглавила свою региональную группу в рейтинге индекса почтового развития (Integrated Index for Postal Development) Всемирного почтового союза, заняв 14-е место среди 168 стран. Расскажите, что это означает и что это дает потребителям почтовых услуг Беларуси?

- Действительно, в этом году Беларусь достигла впечатляющих результатов и впервые возглавила свою региональную группу, заняв 14-е место в общем рейтинге. Этот показатель развития почтовой связи присваивается ежегодно Всемирным почтовым союзом. Именно на его основе страны распределяются по группам: от группы наименее развитых до группы наиболее развитых. Этот индекс дает общую оценку развития в любой стране или регионе на основании четырех ключевых компонентов: надежность, охват, актуальность и устойчивость.

В 2021 году в рейтинг были включены 168 стран. Республика Беларусь стала лидером в региональной группе среди стран Восточной Европы и СНГ, в которую помимо нашей страны входят Армения, Латвия, Словения, Украина, Босния и Герцеговина, Хорватия, Узбекистан, Литва, Сербия, Румыния, Молдова, Эстония, Албания, Черногория, Кыргызстан, Грузия, Польша, Словакия, Азербайджан, Македония, Венгрия, Казахстан, Россия, Чехия, Болгария и Таджикистан. Показатель почтового развития Беларуси составил 67,4 балла, что позволило подняться в рейтинге на шесть позиций по сравнению с результатами прошлого года.

- В планах "Белпочты" - ежегодно обновлять около 100 почтовых отделений. Удается ли реализовывать намеченное? Сколько почтовых отделений уже обновлено в этом году и сколько планируете обновить в 2022-м?

- В рамках ребрендинга мы обновляем дизайн объектов почтовой связи. Основная задача проекта - сохранить баланс в имидже, привести их в современный вид, сделать универсальными и удобными для потребителей, в том числе совершенствуя комплекс услуг населению. Это касается объектов, расположенных как в городах, так и сельской местности. А поскольку у РУП "Белпочта" долгая история и широкая узнаваемость среди клиентов, новый дизайн создается на базе старого, но в усовершенствованном виде. Внешний вид отделения, форма и вид сотрудников, чистота и функциональность внутри играют немаловажную роль.

Так, за этот год у нас будет обновлено чуть более 100 отделений. В дальнейшем этот темп мы не планируем сбавлять и продолжим активную работу в этом направлении.

- Недавно Ozon и Белпочта подписали меморандум о расширении стратегического сотрудничества. В чем заключается его суть, какие изменения он предполагает?

- Мы достаточно успешно сотрудничаем с Ozon, доставляя заказы по Беларуси с сайта маркетплейса. Сейчас посылки Ozon доставляются в более чем 3 тыс. отделений почтовой связи. В зависимости от расположения почтового отделения время доставки заказов составляет 5-7 дней. Реализация инициатив, закрепленных в меморандуме, позволит сократить время доставки до 3-4 дней.

На этом этапе договоренностей сторон для удобства и простоты получения заказов в ближайшее время будет проработана программа по установке постаматов Ozon в отделениях "Белпочты", а также принят упрощенный алгоритм возврата заказов в адрес продавцов площадки Ozon. Кроме того, рассматривается возможность организации пунктов выдачи заказов в новом формате - "супермаркете", удобство которого заключается в том, что покупатель сможет забрать свой заказ из ячейки, расположенной в зале отделения, а на кассе оформить его получение.

- Какой вы видите почтовую деятельность в ближайшем будущем?

- РУП "Белпочта" - большая структура, у нас есть ряд бизнес-направлений, требующих технологического развития. Цифровизация бизнеса проходит активную фазу, мы находимся в процессе цифровой трансформации из традиционного почтового оператора в первоклассную почтово-логистическую компанию.

Развитая современная инфраструктура (транспортно-логистическая система, сеть объектов почтовой связи, квалифицированный персонал) позволяет предприятию оставаться универсальным провайдером широкого спектра услуг (почтовых, банковских и страховых), коммуникатором государства, бизнеса и населения.

Еще один важный фронт работы - e-commerce. Мы предоставляем компаниям с рынка электронной коммерции полный комплекс услуг в рамках одноименных пакетов c различными сервисами и условиями доставки - от элитных (дверь - дверь) до бюджетных (отделение - отделение). Уже около 4 тыс. интернет-магазинов оценили достоинства такого подхода, прибегая к нашим услугам снова и снова.

Кроме того, совсем скоро у наших клиентов - интернет-магазинов появится новая возможность - направлять внутренние почтовые отправления с заказами в выбранные клиентами почтоматы, а также арендовать их ячейки на договорных условиях.

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что услуги традиционной почтовой отрасли вытесняются электронными форматами. E-mail, мессенджеры, СМС - все это приходит на замену бумажным письмам. Но умение подстроиться под новые веяния и создавать современные технологичные сервисы позволяет РУП "Белпочта" удерживать высокую планку. Именно поэтому одна из основных целей компании - повышение качества и конкурентоспособности услуг, обеспечение устойчивого экономического развития, рост благосостояния трудового коллектива.

БЕЛТА.-0-

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