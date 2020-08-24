Юрлица и предприниматели могут получить информацию из ЕГР в новом формате

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С учетом пожеланий бизнес-сообщества реализована новая возможность получения информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

Получить выписку из ЕГР оперативным способом теперь можно и в машиночитаемом формате JSON, который доступен на веб-портале ЕГР с 24 августа, отметили в Минюсте.

Количество электронных запросов о предоставлении информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направляемых в Министерство юстиции, стабильно растет и составляет уже более 80%.

Внедренный ранее на портале ЕГР оперативный способ получения выписки пользуется популярностью как среди бизнеса, так и у граждан. Выписка в формате RTF направляется на e-mail запросившего ее человека в течение 1-5 минут. Таким способом предоставлено около 12 тыс. выписок.-0-