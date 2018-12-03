К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". 1950-е. Неиссякаемый энтузиазм белтовцев

Сотрудники БЕЛТА военных и послевоенных лет жили и трудились в эпоху, наполненную героизмом и энтузиазмом. Настроение тех лет звучит в каждой новостной строчке, строке воспоминаний и передается современному читателю. Василий Яковлевич Генералов, работавший в БЕЛТА в 1950-1980 годы, в своих воспоминаниях рассказал, как поступательно и всегда в стремлении к лучшему и новому росло и развивалось агентство в середине прошлого века.

"В коллектив БЕЛТА я пришел в начале марта 1953 года из редакции "Колхозной правды" (ныне "Сельская газета"). Вначале работал в пресс-бюро, а затем заместителем директора. А всего отдано работе в агентстве около двух десятков лет, щедрых и на памятные события, и на людей - надежных, умелых, сердечно чутких...

Коллектив БЕЛТА во главе с директором Ф.Е.Клецковым и его бравым заместителем В.Я.Генераловым. 1960-е годы

Не скрою: в первые дни настроение было неважное, сказывалась и репортерская специфика, и тяжелые условия труда. БЕЛТА арендовало тогда первый этаж здания Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности БССР по Комсомольской улице: всего 10 комнат, из которых две - кабинеты руководителей. Остальные (а это около 90 сотрудников) ютились в восьми оставшихся помещениях. Некоторые не имели даже письменных столов, бегали из комнаты в комнату, а секретарь, машинистки, стенографистки и даже ротаторщики работали в коридоре. Теснота, шум, постоянное движение людей... Подстать была и материальная база. Транспорт - один "Москвич". В узле связи - устаревшая трофейная аппаратура. Цех пресс-клише располагался в подвале. Фотокорреспонденты пользовались собственными аппаратами.

Но преодолевать эти помехи и трудности помогал энтузиазм белтовцев. Работали люди с огоньком, стремясь как можно лучше выполнить задачи, поставленные партией.

Сотрудники БЕЛТА - участники Великой Отечественной войны и партизанского движения. Май 1965 года

В то время сотрудники редакции республиканской информации, которой заведовал Шляфер, делали два выпуска - дневной и вечерний. Размножались материалы на трофейных ротаторах. Газетам и на радио их доставляли курьеры. Но несовершенство этой системы словно подхлестывало борьбу за экономию каждой минуты. Ведь от своевременной доставки наших материалов зависел и своевременный выход газет.

С каждым годом что-то в БЕЛТА улучшалось и приобреталось. Телетайпы стали доставлять наши заметки редакциям. В середине 1955 года в БЕЛТА улучшились и условия труда благодаря аренде этажа в соседнем жилом доме. По тем меркам условия труда всех сотрудников агентства стали вполне нормальными.

Благодаря энтузиазму трудящихся, руководимых компартией республики, радостные перемены происходили во всей жизни Белоруссии. Росли новые предприятия и жилые дома. Опытные коммунисты - организаторы ехали из городов в отстающие колхозы. Жизнь повседневно рождала подлинных героев труда на каждой стройке и в каждом цехе, на полях и фермах. Эти события, эти люди повседневно вдохновляли своими делами журналистов и фотожурналистов БЕЛТА на создание документальной летописи своего замечательного времени…

Мост через реку Западная Двина в Витебске. 1955 год. Фото С.Капелько

На повышении литературных качеств журналистской продукции, на жанровом многообразии сказывалось и повышение профессионального мастерства ветеранами, и приход в агентство способных репортеров из газет и радио, а также выпускников факультетов журналистики. Учеба стала законом жизни агентства…

Хотя по штатному расписанию в редакции республиканской информации не было отраслевых отделов, однако сама жизнь подсказала такое разделение. Например, Львович специализировался на вопросах партийной, советской и профсоюзной работы, Шавель - на промышленности и строительстве, Галкин - на сельском хозяйстве, на Рябцева возложили вопросы информации о науке, культуре и искусстве, а отбор и подготовка информации для Москвы стали делом Орищука и Бутримовича…

В БЕЛТА существовала хорошая традиция освещать крупные республиканские мероприятия в содружестве с лучшими журналистами газет и радио. Совместная работа сотрудников БЕЛТА с журналистами газет и журналов взаимообогащала их, укрепляла творческую дружбу.

Что касается пресс-бюро, с которого началась моя "белтовская" работа, то следует упомянуть, что трудилось там в то время всего 2-3 человека. При многообразии освещаемых вопросов людям этим неизменно приходилось работать с повышенной отдачей сил.

Пресс-бюро значительно расширило диапазон своей деятельности с приходом нового заведующего - выпускника Минской ВПШ, а в прошлом редактора Борисовской городской газеты Е.Луковского. Увеличился внештатный актив. Авторами статей для областных и районных газет становились ученые академии наук и высших учебных заведений, ведущие специалисты. Это повышало авторитет материалов пресс-бюро, вызывало интерес к ним…

Минск, Привокзальная площадь. 1965 год. Фото В.Лупейко

Деятельность БЕЛТА была немыслима без редакции союзной и иностранной информации, осуществлявшей перевод материалов на белорусский язык, кропотливую корректуру. В штатном расписании в тот период отсутствовали должности стилистов, корректоров и даже сотрудников выпуска. Хотя были они крайне необходимы…

Отличный коллектив сложился в редакции фотохроники. В первые послевоенные годы всей республике и стране стали известны имена фотожурналистов В.Лупейко, С.Капелько, позже - П.Новаторова, И.Змитровича, Г.Усламова, Г.Мезина, В.Германа, А.Перехода, Н.Желудовича и других корреспондентов БЕЛТА с фотокамерами в руках...

В ту пору наша фотохроника ежемесячно выпускала тематические фотовыставки, организовывала их показ в модных местах города, языком наглядного факта пропагандируя успехи коммунистического строительства в республике…

Митинг, посвященный присвоению Минскому тракторному заводу, которому исполнилось 30 лет, имени В.И.Ленина. 1976 год. Фото Г.Усламова

Яркие строки в историю БЕЛТА вписали наши связисты. В пятидесятые годы начальника узла связи в штате не было. Возглавлял эту службу в должности инженера В.Вагабов. Его ласково называли "Дядя Вася". Механиком работал П.Позняк. Благодаря знаниям и золотым рукам этих людей техника работала бесперебойно. В конце 50-х годов стали поступать новые импортные телетайпы. Казалось бы, необходимо время на их изучение и освоение. Но наши связисты овладели ими в процессе их эксплуатации…

Велико уважение журналистов к своим помощникам - машинисткам и стенографисткам. Заслужили они такое сердечное отношение тем, что показывали образец организованности, трудолюбия и терпения. А это дорогое качество, когда часами работаешь под диктовку или смотришь в оригинал, похожий на кроссворд…

С тех пор, как пришел я в БЕЛТА, в коллективе многое изменилось в лучшую сторону. Агентство освещает в республиканской и союзной печати жизнь Советской Белоруссии на более высоком уровне. И это доставляет особую радость ветеранам".

***Орфография оригинала сохранена.-0-