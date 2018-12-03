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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". 1950-е. Неиссякаемый энтузиазм белтовцев

Общество 03.12.2018 | 11:12
Василий Яковлевич Генералов
Василий Яковлевич Генералов
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости темы К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
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Сотрудники БЕЛТА военных и послевоенных лет жили и трудились в эпоху, наполненную героизмом и энтузиазмом. Настроение тех лет звучит в каждой новостной строчке, строке воспоминаний и передается современному читателю. Василий Яковлевич Генералов, работавший в БЕЛТА в 1950-1980 годы, в своих воспоминаниях рассказал, как поступательно и всегда в стремлении к лучшему и новому росло и развивалось агентство в середине прошлого века.

"В коллектив БЕЛТА я пришел в начале марта 1953 года из редакции "Колхозной правды" (ныне "Сельская газета"). Вначале работал в пресс-бюро, а затем заместителем директора. А всего отдано работе в агентстве около двух десятков лет, щедрых и на памятные события, и на людей - надежных, умелых, сердечно чутких...

Коллектив БЕЛТА во главе с директором Ф.Е.Клецковым и его бравым заместителем В.Я.Генераловым. 1960-е годы
Коллектив БЕЛТА во главе с директором Ф.Е.Клецковым и его бравым заместителем В.Я.Генераловым. 1960-е годы

Не скрою: в первые дни настроение было неважное, сказывалась и репортерская специфика, и тяжелые условия труда. БЕЛТА арендовало тогда первый этаж здания Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности БССР по Комсомольской улице: всего 10 комнат, из которых две - кабинеты руководителей. Остальные (а это около 90 сотрудников) ютились в восьми оставшихся помещениях. Некоторые не имели даже письменных столов, бегали из комнаты в комнату, а секретарь, машинистки, стенографистки и даже ротаторщики работали в коридоре. Теснота, шум, постоянное движение людей... Подстать была и материальная база. Транспорт - один "Москвич". В узле связи - устаревшая трофейная аппаратура. Цех пресс-клише располагался в подвале. Фотокорреспонденты пользовались собственными аппаратами.

Но преодолевать эти помехи и трудности помогал энтузиазм белтовцев. Работали люди с огоньком, стремясь как можно лучше выполнить задачи, поставленные партией.

Сотрудники БЕЛТА - участники Великой Отечественной войны и партизанского движения. Май 1965 года
Сотрудники БЕЛТА - участники Великой Отечественной войны и партизанского движения. Май 1965 года

В то время сотрудники редакции республиканской информации, которой заведовал Шляфер, делали два выпуска - дневной и вечерний. Размножались материалы на трофейных ротаторах. Газетам и на радио их доставляли курьеры. Но несовершенство этой системы словно подхлестывало борьбу за экономию каждой минуты. Ведь от своевременной доставки наших материалов зависел и своевременный выход газет.

С каждым годом что-то в БЕЛТА улучшалось и приобреталось. Телетайпы стали доставлять наши заметки редакциям. В середине 1955 года в БЕЛТА улучшились и условия труда благодаря аренде этажа в соседнем жилом доме. По тем меркам условия труда всех сотрудников агентства стали вполне нормальными.

Благодаря энтузиазму трудящихся, руководимых компартией республики, радостные перемены происходили во всей жизни Белоруссии. Росли новые предприятия и жилые дома. Опытные коммунисты - организаторы ехали из городов в отстающие колхозы. Жизнь повседневно рождала подлинных героев труда на каждой стройке и в каждом цехе, на полях и фермах. Эти события, эти люди повседневно вдохновляли своими делами журналистов и фотожурналистов БЕЛТА на создание документальной летописи своего замечательного времени…

Мост через реку Западная Двина в Витебске. 1955 год. Фото С.Капелько
Мост через реку Западная Двина в Витебске. 1955 год. Фото С.Капелько

На повышении литературных качеств журналистской продукции, на жанровом многообразии сказывалось и повышение профессионального мастерства ветеранами, и приход в агентство способных репортеров из газет и радио, а также выпускников факультетов журналистики. Учеба стала законом жизни агентства…

Хотя по штатному расписанию в редакции республиканской информации не было отраслевых отделов, однако сама жизнь подсказала такое разделение. Например, Львович специализировался на вопросах партийной, советской и профсоюзной работы, Шавель - на промышленности и строительстве, Галкин - на сельском хозяйстве, на Рябцева возложили вопросы информации о науке, культуре и искусстве, а отбор и подготовка информации для Москвы стали делом Орищука и Бутримовича…

В БЕЛТА существовала хорошая традиция освещать крупные республиканские мероприятия в содружестве с лучшими журналистами газет и радио. Совместная работа сотрудников БЕЛТА с журналистами газет и журналов взаимообогащала их, укрепляла творческую дружбу.

Что касается пресс-бюро, с которого началась моя "белтовская" работа, то следует упомянуть, что трудилось там в то время всего 2-3 человека. При многообразии освещаемых вопросов людям этим неизменно приходилось работать с повышенной отдачей сил.

Пресс-бюро значительно расширило диапазон своей деятельности с приходом нового заведующего - выпускника Минской ВПШ, а в прошлом редактора Борисовской городской газеты Е.Луковского. Увеличился внештатный актив. Авторами статей для областных и районных газет становились ученые академии наук и высших учебных заведений, ведущие специалисты. Это повышало авторитет материалов пресс-бюро, вызывало интерес к ним…

Минск, Привокзальная площадь. 1965 год. Фото В.Лупейко
Минск, Привокзальная площадь. 1965 год. Фото В.Лупейко

Деятельность БЕЛТА была немыслима без редакции союзной и иностранной информации, осуществлявшей перевод материалов на белорусский язык, кропотливую корректуру. В штатном расписании в тот период отсутствовали должности стилистов, корректоров и даже сотрудников выпуска. Хотя были они крайне необходимы…

Отличный коллектив сложился в редакции фотохроники. В первые послевоенные годы всей республике и стране стали известны имена фотожурналистов В.Лупейко, С.Капелько, позже - П.Новаторова, И.Змитровича, Г.Усламова, Г.Мезина, В.Германа, А.Перехода, Н.Желудовича и других корреспондентов БЕЛТА с фотокамерами в руках...

В ту пору наша фотохроника ежемесячно выпускала тематические фотовыставки, организовывала их показ в модных местах города, языком наглядного факта пропагандируя успехи коммунистического строительства в республике…

Митинг, посвященный присвоению Минскому тракторному заводу, которому исполнилось 30 лет, имени В.И.Ленина. 1976 год. Фото Г.Усламова
Митинг, посвященный присвоению Минскому тракторному заводу, которому исполнилось 30 лет, имени В.И.Ленина. 1976 год. Фото Г.Усламова

Яркие строки в историю БЕЛТА вписали наши связисты. В пятидесятые годы начальника узла связи в штате не было. Возглавлял эту службу в должности инженера В.Вагабов. Его ласково называли "Дядя Вася". Механиком работал П.Позняк. Благодаря знаниям и золотым рукам этих людей техника работала бесперебойно. В конце 50-х годов стали поступать новые импортные телетайпы. Казалось бы, необходимо время на их изучение и освоение. Но наши связисты овладели ими в процессе их эксплуатации…

Велико уважение журналистов к своим помощникам - машинисткам и стенографисткам. Заслужили они такое сердечное отношение тем, что показывали образец организованности, трудолюбия и терпения. А это дорогое качество, когда часами работаешь под диктовку или смотришь в оригинал, похожий на кроссворд…

С тех пор, как пришел я в БЕЛТА, в коллективе многое изменилось в лучшую сторону. Агентство освещает в республиканской и союзной печати жизнь Советской Белоруссии на более высоком уровне. И это доставляет особую радость ветеранам".

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БЕЛТА, ВОВ, проект, СМИ
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