К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Будни журналиста-аграрника

Если бы в БЕЛТА был свой музей, то он хранил бы немало интересных экспонатов и документов, рассказывающих о поступательном развитии агентства и его замечательных сотрудниках. Более 30 лет проработал в агентстве Ефим Львович Галкин. Чем притягательна нелегкая работа информационщика, он рассказал в своих воспоминаниях в 1980-м году:

"Стал я тассовцем 31 мая 1948 года. Поступил в БЕЛТА случайно, а оказалось - на всю оставшуюся жизнь. Хотя в каждой случайности есть своя закономерность. Еще до этого, работая в областной и молодежной газетах, тяготел к информационному жанру, поиску новостей, что, видимо, и сказалось на дальнейшей журналистской судьбе.

Весьма парадоксально, что мне, коренному городскому жителю, как говорится, с трудом отличающему телегу от трактора, довелось после работы репортером по Минску, собкором по Молодечненской и Гомельской областям стать редактором-аграрником, а затем заведующим редакцией сельской жизни. Впрочем, и это не совсем случайно: в юности окончил первый курс сельскохозяйственного института, и потом уже, после фронта, факультет журналистики Белгосуниверситета.

Дискование почвы на полях колхоза "Прогресс" Гродненской области. 1973 год

Специализироваться на первых порах было трудновато, но постепенно освоился. Однажды был весьма польщен, когда академик, доктор института, прочитав написанное мною интервью, полушутя-полусерьезно сказал: "На уровне кандидата наук". Но я, к сожалению, до сих пор не занялся диссертацией. Историй всякого рода бывало за 30 с лишним лет много, но я не мастер их рассказывать. Самое интересное в нашем деле - встречаться с героями полей и ферм, замечательными руководителями хозяйств и деятелями науки, видеть преображенные деревни, быть готовым в любую минуту находиться там, где ты нужен, оперативно откликаться на важные события в жизни страны.

Людмила Зыкина среди тружеников колхоза "Рассвет" Могилевской области. 1978 год

Дети сельского учителя К.Белявского Аня и Коля со своим любимцем. Колхоз "Рассвет". 1955 год

Особенно запомнились поездки в чудесные городки прославленных "Рассвета" имени К.П.Орловского и "Чырвоной змены", Гродненского колхоза "Прогресс" и Витебского совхоза "Селюты", знакомство с историей и сегодняшним днем первой в республике Дзержинской МТС и первого в стране Любанского совхоза "10 лет БССР", созданного на осушенных болотах.

Петр Миронович Машеров беседует с бывшими партизанами и жителями Россонского района. 1972 год

Неизгладимые впечатления оставили встречи с кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КПБ П.М.Машеровым. Мне посчастливилось бывать с этим мудрым руководителем, обаятельным, необычайно эрудированным, скромным и душевным человеком на республиканских и всесоюзных семинарах во всех областях, при осмотре новинок техники, летать вместе на вертолете во время паводка на Полесье, участвовать в осмотре посевов, на уборке урожая. И всегда очень гордился, когда он пожимал каждому из нас, журналистов, руку и, приветливо улыбаясь, говорил:

- Молодцы, спасибо!

Трудно подсчитать, сколько написано за долгие годы материалов. Конечно, причем не только информаций для республиканской, союзной и зарубежной печати, но и немало обстоятельных корреспонденций, подвальных статей, фотоочерков, полос, несколько брошюр. А отредактировано и организовано - десятки тысяч.

Четверть века - от сентябрьского (1953 года) до июльского (1978 года) Пленумов ЦК КПСС - занимался аграрными делами, а в последние годы работаю на выпуске информации для Главной редакции Союзной информации ТАСС. Но по-прежнему остаюсь верным в основном сельской тематике. Что поделаешь: многолетняя привычка берет свое. Стараюсь не отстать от молодых коллег, хоть это, признаться, не так уж легко. Однако ветеран всегда должен быть в боевом строю".-0-