К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Будни журналиста-аграрника

Если бы в БЕЛТА был свой музей, то он хранил бы немало интересных экспонатов и документов, рассказывающих о поступательном развитии агентства и его замечательных сотрудниках. Более 30 лет проработал в агентстве Ефим Львович Галкин. Чем притягательна нелегкая работа информационщика, он рассказал в своих воспоминаниях в 1980-м году:
"Стал я тассовцем 31 мая 1948 года. Поступил в БЕЛТА случайно, а оказалось - на всю оставшуюся жизнь. Хотя в каждой случайности есть своя закономерность. Еще до этого, работая в областной и молодежной газетах, тяготел к информационному жанру, поиску новостей, что, видимо, и сказалось на дальнейшей журналистской судьбе.
Весьма парадоксально, что мне, коренному городскому жителю, как говорится, с трудом отличающему телегу от трактора, довелось после работы репортером по Минску, собкором по Молодечненской и Гомельской областям стать редактором-аграрником, а затем заведующим редакцией сельской жизни. Впрочем, и это не совсем случайно: в юности окончил первый курс сельскохозяйственного института, и потом уже, после фронта, факультет журналистики Белгосуниверситета.
Специализироваться на первых порах было трудновато, но постепенно освоился. Однажды был весьма польщен, когда академик, доктор института, прочитав написанное мною интервью, полушутя-полусерьезно сказал: "На уровне кандидата наук". Но я, к сожалению, до сих пор не занялся диссертацией. Историй всякого рода бывало за 30 с лишним лет много, но я не мастер их рассказывать. Самое интересное в нашем деле - встречаться с героями полей и ферм, замечательными руководителями хозяйств и деятелями науки, видеть преображенные деревни, быть готовым в любую минуту находиться там, где ты нужен, оперативно откликаться на важные события в жизни страны.
Особенно запомнились поездки в чудесные городки прославленных "Рассвета" имени К.П.Орловского и "Чырвоной змены", Гродненского колхоза "Прогресс" и Витебского совхоза "Селюты", знакомство с историей и сегодняшним днем первой в республике Дзержинской МТС и первого в стране Любанского совхоза "10 лет БССР", созданного на осушенных болотах.
Неизгладимые впечатления оставили встречи с кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КПБ П.М.Машеровым. Мне посчастливилось бывать с этим мудрым руководителем, обаятельным, необычайно эрудированным, скромным и душевным человеком на республиканских и всесоюзных семинарах во всех областях, при осмотре новинок техники, летать вместе на вертолете во время паводка на Полесье, участвовать в осмотре посевов, на уборке урожая. И всегда очень гордился, когда он пожимал каждому из нас, журналистов, руку и, приветливо улыбаясь, говорил:
- Молодцы, спасибо!
Трудно подсчитать, сколько написано за долгие годы материалов. Конечно, причем не только информаций для республиканской, союзной и зарубежной печати, но и немало обстоятельных корреспонденций, подвальных статей, фотоочерков, полос, несколько брошюр. А отредактировано и организовано - десятки тысяч.
Четверть века - от сентябрьского (1953 года) до июльского (1978 года) Пленумов ЦК КПСС - занимался аграрными делами, а в последние годы работаю на выпуске информации для Главной редакции Союзной информации ТАСС. Но по-прежнему остаюсь верным в основном сельской тематике. Что поделаешь: многолетняя привычка берет свое. Стараюсь не отстать от молодых коллег, хоть это, признаться, не так уж легко. Однако ветеран всегда должен быть в боевом строю".-0-
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