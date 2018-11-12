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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". От телеграфа к телетайпу

Общество 12.11.2018 | 11:07
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости темы К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
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Нам, живущим в ХХІ веке, трудно представить, как можно без интернета работать в сфере информации. В начале прошлого столетия корреспонденты БЕЛТА передавали сообщения для республиканской и центральной прессы по телеграфу, позднее - по телефону. Первый телетайп по приему информации ТАСС был установлен в 1934 году. Он не имел клавиатуры, поэтому на запросы Москвы отвечали по аппарату Морзе...

О техническом переоснащении агентства в газете "Тассовец" 13 июня 1984 года рассказал ответственный секретарь БЕЛТА Евгений Луковский:

"В 1920-е годы в Беларуси, как и в других советских республиках, шло становление национальной культуры. Появлялись новые имена в литературе, формировался профессиональный театр, развивалась пресса... Созданное постановлением Президиума ЦИК БССР БелРОСТА положило начало единой информационной службе на территории Беларуси. Она не только поставляла газетам разнообразную информацию, но и издавала в каждой губернии и уездных городах края бюллетени, часто заменявшие собой отсутствующую местную печать…

Открытие памятника К.Марксу в день празднования 5-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции в Минске. 1922 год
Открытие памятника К.Марксу в день празднования 5-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции в Минске. 1922 год

В апреле 1924 года, наряду с РОСТА, создается союзное Коммерческое телеграфное агентство, которое имело отделение и в Беларуси. На него были возложены сбор и распространение оперативной информации о развитии государственной и кооперативной торговли, об излишках или нехватке товаров и т. д. Ежедневно по этим вопросам корреспонденты БЕЛТА передавали по телеграфу, а позднее по телефону информацию в Москву.

Название "Белорусское телеграфное агентство" (БЕЛТА) впервые появилось в марте 1931 года. В постановлении по этому поводу говорилось, что оно будет действовать при СНК БССР "на началах хозяйственного расчета и согласно положению, утвержденному Советом Народных Комиссаров БССР".

Президиум Первого Всебелорусского съезда крестьянок и батрачек. 1924 год
Президиум Первого Всебелорусского съезда крестьянок и батрачек. 1924 год

Объем работы агентства в довоенные годы неуклонно рос. Важно было всемерно улучшать содержание информации, делать ее по-настоящему действенной, массовой. На это указывалось и в постановлении СНК БССР от 19 августа 1932 года "Об укреплении работы БЕЛТА при СНК БССР". В агентстве создаются три редакции: республиканской информации с подразделением на отраслевые секторы (сельскохозяйственный, промышленности и транспорта, товарооборота, снабжения и финансов); тассовской информации с функциями по приему международной и союзной информации и передачи информации в союзные центры; районной и низовой печати. Были учреждены также два отдела - организационно-инструкторский с функциями инструктажа корреспондентской сети, изучения качества продукции аппарата агентства и работы с кадрами, а также административно-хозяйственный.

Несколько позднее ЦК КПБ(б) утвердил 37 корреспондентских пунктов агентства.

Строительство Дома правительства в Минске. 1932 год
Строительство Дома правительства в Минске. 1932 год

Вестники республиканской информации БЕЛТА для газет Минска сначала печатались на пишущей машинке, а затем стали размножаться на ротаторе. В Москву новости о хозяйственном и культурном строительстве передавались в виде телеграмм, а информация для областной и районной печати диктовалась по радио. Союзная и иностранная информация ТАСС поступала в агентство тоже в виде телеграмм. Все это требовало большой технической работы.

Понятна радость белтовцев, когда в 1934 году был установлен первый телетайп по приему информации ТАСС. Он не имел клавиатуры, поэтому на запросы Москвы отвечали по аппарату Морзе. Для обслуживания этой "техники" ТАСС направил на постоянную работу в БЕЛТА техника телеграфа.

Вид на ул. Энгельса в Минске. 1934 год
Вид на ул. Энгельса в Минске. 1934 год

Связь по проводам часто нарушалась. Без всякой изоляции, они тянулись по крышам домов и "проникали" к столу, на котором монтировалась дуплексная схема, прямо через окно. Когда для связи с ТАСС позднее была установлена аппаратура надтонального телеграфирования, положение улучшилось. А за три года до войны из Москвы был получен новый, более совершенный телетайп. Связисты агентства чувствовали себя на вершине технического прогресса, но путь к ней был удлинен начавшейся Великой Отечественной войной.

В это же время в агентстве была создана еще одна служба - Фотохроника. Она сразу организовала издание фотогазеты о наиболее значительных явлениях и событиях в жизни республики...

Нынешнее поколение белтовцев продолжает и умножает традиции своих предшественников. Но тем, кто начинал, первым, было труднее".-0-

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