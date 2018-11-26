К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Репортерские строки истории

Более 30 лет проработал в БЕЛТА брестский корреспондент Павел Тимофеевич Сусиков. Он пришел в агентство в 1950-х и много писал о том, как развивалась Беларусь в послевоенный период. В его сообщениях - история строительства Березовской ГРЭС, Барановичского хлопчатобумажного комбината, нефтепровода "Дружба". О том, как репортерские строки создают летопись страны, он рассказал в своих воспоминаниях:

"Утром 14 июля 1953 года редактор дивизионной газеты, где я служил, А.Ф.Корнаухов сообщил, что есть приказ об увольнении меня из рядов армии в запас. Решил сразу же ехать в Минск. В отделе пропаганды ЦК КПБ встретили внимательно, расспросили о жизни, планах на будущее. А потом предложили мне работу в БЕЛТА.

Никогда не забуду первую встречу с директором агентства М.В.Морозовым. Поразили его чуткость, стремление помочь освоиться в новой обстановке. Видно это и помогло мне перебороть себя и не уйти из агентства после первых недель работы собкором по Полесской области. А намерение такое было. "Беги отсюда куда глаза глядят", - говорил себе. А тут еще подтрунивали коллеги, мозырские собкоры республиканских газет: "Так где нам прочесть твою информушку?.."

Морозовская доброта и проницательность удержали от опрометчивого шага. До сих пор благодарен за это. Мне нравилась его манера разговаривать. Помнится, в первый день он спросил: "Так, какие ваши условия?" Какие же я там мог ставить условия, хотелось работать. Только и всего. Так ему и ответил.

В кабинет зашел заведующий редакцией республиканской информации Шляфер. Решали, какое дать задание, чтобы не ездил туда-сюда напрасно. "А вот пусть сходит в Борисове на фабрику пианино и напишет о механизации вспомогательных операций". Так с темы, не потерявшей актуальности и сегодня, началась моя репортерская жизнь…

Через неделю выехал в Мозырь. Корпункта не было. В горсовете обнадежили, что первая квартира, которая освободится в городе, будет моей. Кстати, председатель исполкома посетовал: что имей он хотя бы один новый дом, и квартирной проблемы не стало бы. В то время на учете в горсовете стояло… 15 человек!

Мощные комбайны "Дон-1500" ведут уборку ржи. Брестский район, 1991 год

На Полесье шла уборка. И вот мой первый солидный материал - корреспонденция об опыте работы комбайнера Пушкина из Наровлянского района, убравшего 500 гектаров зерновых. Много разговоров среди собкоров было о разведке нефти. Распространилась даже молва, будто буровики уже доставили первую нефть секретарю обкома партии В.Е.Лобанку. Но время писать об этом тогда еще не настало.

В начале сентября приказом по БЕЛТА меня перевели в Брест. А вскоре были упразднен ряд областей. Так, на Брестчине стало сразу три собкора: П.Сусиков, Т.Герасимов и Я.Рубинчик - работы хватало всем. Мне помнится, что Рубинчик скоро сдался, а Г.Герасимов в Пинске держался несколько лет, периодически наезжая в областной центр "за обобщениями", как говорил он.

Общий вид Березовской ГРЭС со стороны подстанции. 1962 год

Сложностей в работе хватало. Колхозам нашим от роду было по 4-5 лет, экономика их только зарождалась. Промышленность - мелкие артели, полукустарные предприятия, железная дорога. Толчок интенсивному развитию индустрии дала Березовская ГРЭС. В моем досье хранится летопись ее строительства, пуска всех блоков, рассказы о людях, возводивших энергогигант. В течение нескольких лет писал обо всех этапах возведения станции. 14 апреля 1959 года передал материал о начале сооружения, а 29 декабря 1961 года ГРЭС дала первый ток.

Храню и историю строительства Барановичского хлопчатобумажного комбината, нефтепровода "Дружба", много писал о героической эпопее защитников Брестской крепости. Первым сумел передать рассказ о находке священной реликвии - знамени 98-го зенитно-артиллерийского дивизиона, которое защитники восточного фронта спрятали в землю в одном из казематов.

Нить нефтепровода "Дружба" на участке Унеча-Полоцк. 1972 год

В 1960-х годах особенно остро встала задача усиления работы на Главную редакцию информации для заграницы. Щедро делился опытом в этом деле Николай Орищук. Мне пришлись по душе его спокойная манера разговаривать, простота, уравновешенность в отношениях с собкорами. Ряд моих информаций, в том числе "Из Америки в Москву на старинном дилижансе", "За что Эйзенхауэр награждал гитлеровца Хойзингера орденом" взяли иностранные информационные агентства, например, "Франс пресс".

Курьезный случай научил меня не выходить из дому без блокнота и ручки.

1 августа 1966 года под вечер шел по Московскому проспекту. Вижу стоит трактор ДТ-20 с прицепом, на нем, свесив ноги в деревянных башмаках, сидят странные бородатые парни, говорят с окружившими их людьми на ломаном русском языке. Оказывается, голландские студенты-чудаки едут в Ленинград. Нужно записать кто да что. Но ни карандаша, ни бумаги в карманах нет… Все же клочок (какая-то квитанция) и карандаш для ресниц в сумочке жены нашлись. Информацию в Москву тот час послал: "от Утрехта до Ленинграда на тракторе".

За годы работы собкором собрал обширное досье по сельскому хозяйству, промышленности, культуре, военно-патриотической теме. Она помогает и сегодня эта репортерская летопись ярче доносить до читателя грандиозность свершений, происшедших на моих глазах".-0-