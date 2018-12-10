К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Традиции суверенной Беларуси - акция "Наши дети"

Новогодняя елка во Дворце Республики. Фото из архива

"Это особое время, когда хочется сделать что-то доброе, подарить окружающим радость и хорошее настроение... Чтобы каждый ребенок почувствовал любовь и заботу". А.Лукашенко

Ежегодно в преддверии Рождества и Нового года в Беларуси при поддержке главы государства проводится благотворительная акция "Наши дети". Акция зародилась в 1995 году, когда Александр Лукашенко утвердил первый Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав, и с того времени стала традиционной.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в Республиканском культурно-просветительном центре на новогоднем детском празднике. 1996 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко на главной елке страны поздравил всех с наступающим Новым 1998 годом. 1997 год

Акция "Наши дети" призвана оказать поддержку детям, нуждающимся в особом внимании государства и общества, дает возможность разделить с детьми радость ожидания чуда и сказки.

Дима Муравьев - воспитанник Андреевского детского дома в Оршанском районе во время акции "Наши дети". 2016 год

Благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. 2012 год

Акция "Рождественская елка - наши дети" в Белгосцирке. 2013 год

В рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" воспитанникам Мозырского детского дома вручены новогодние подарки от Президента Беларуси. 2014 год

По традиции руководители госорганов, предприятий и организаций, общественных объединений посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские дома семейного типа, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детские больницы. Кроме традиционных подарков детям передаются компьютерная техника, одежда и обувь, мебель, спортивный инвентарь и др.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова приняла участие в республиканской акции "Наши дети". Она посетила столичный детский дом №7 "Семь Я" и вручила его воспитанникам подарки. 2017 год

Михаил Мясникович во время посещения детского дома №6 Минска. 2012 год

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в Бегомльской вспомогательной школе-интернате (Докшицкий район). 2014 год

Белорусское телеграфное агентство поздравило воспитанников Социально-педагогического центра с приютом Ленинского района столицы во время благотворительной акции "Наши дети". 2017 год

Основное событие акции "Наши дети" - Главная елка с участием Президента, куда приглашаются юные белорусы из разных регионов страны. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из опекунских и приемных семей, из семей беженцев, победители международных, республиканских и региональных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, учащиеся, которые достигли успехов в общественной работе.

На новогоднем благотворительном празднике. 2011 год

Новогодняя акция "Наши дети". Во время праздника во Дворце Республики. 2005 год

Новогодняя акция "Наши дети". Во время праздника во Дворце Республики. 2007 год

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети". Праздничное представление на новогодней елке во Дворце Республики. 2007 год

Нынешняя акция "Наши дети" пройдет с 10 декабря по 11 января. Как планируется, в ней примут участие более 15 тыс. детей.-0-