К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Традиции суверенной Беларуси - акция "Наши дети"

"Это особое время, когда хочется сделать что-то доброе, подарить окружающим радость и хорошее настроение... Чтобы каждый ребенок почувствовал любовь и заботу". А.Лукашенко
Ежегодно в преддверии Рождества и Нового года в Беларуси при поддержке главы государства проводится благотворительная акция "Наши дети". Акция зародилась в 1995 году, когда Александр Лукашенко утвердил первый Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав, и с того времени стала традиционной.
Акция "Наши дети" призвана оказать поддержку детям, нуждающимся в особом внимании государства и общества, дает возможность разделить с детьми радость ожидания чуда и сказки.
По традиции руководители госорганов, предприятий и организаций, общественных объединений посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские дома семейного типа, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детские больницы. Кроме традиционных подарков детям передаются компьютерная техника, одежда и обувь, мебель, спортивный инвентарь и др.
Основное событие акции "Наши дети" - Главная елка с участием Президента, куда приглашаются юные белорусы из разных регионов страны. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из опекунских и приемных семей, из семей беженцев, победители международных, республиканских и региональных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, учащиеся, которые достигли успехов в общественной работе.
Нынешняя акция "Наши дети" пройдет с 10 декабря по 11 января. Как планируется, в ней примут участие более 15 тыс. детей.-0-
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