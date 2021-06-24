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24 июня 2021, 20:24

К 100-летию БГУ выпускники заложили капсулу времени для студентов 2121 года

Фото БГУ
Фото БГУ

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускники БГУ 2021 года сегодня заложили капсулу времени с посланием для студентов 2121 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Церемония закладки капсулы состоялась сегодня на балу выпускников и была приурочена к вековому юбилею БГУ. Храниться капсула будет в университете 100 лет для выпускников 2121 года.

В послании высоко оценили возможность нынешнего поколения учиться в одном из авторитетных вузов Беларуси, который входит в число лучших университетов мира. Также студенты выразили благодарность преподавателям, ученым и сотрудникам БГУ за их преданность профессии и корпоративным традициям, наполнение глубоким содержанием и смыслом университетское образование и укрепление в мысли, что в знании - сила. Студенты пожелали своим потомкам с гордостью носить статус студента БГУ и вносить свой вклад в его развитие.

Свидетелями исторического события передачи капсулы ректору БГУ Андрей Королю стали около 200 студентов, деканов и представителей руководства вуза. Кроме того, во время праздничного вечера были награждены выпускники, которые за годы обучения показали высокие результаты в научно-исследовательской, учебной, общественной, культурной и спортивной деятельности университета.

В нынешнем году диплом бакалавриата получат свыше 4,7 тыс. человек, из которых 273 иностранца из 17 стран, включая Китай, Таджикистан, Украину, Турцию, Нигерию, Азербайджан, Эквадор и др. Впервые в этом году состоялся выпуск 78 китайских граждан совместного китайско-белорусского института ДПУ и БГУ.-0-

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