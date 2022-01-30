ДОСЬЕ: К 100-летию Института белорусской культуры

Сегодня исполняется 100 лет со дня основания Института белорусской культуры, первого государственного научного учреждения в новейшей истории Беларуси.

В начале 1920-х годов одним из основных направлений национальной политики, проводимой советской властью, было ускоренное развитие науки. С этой целью 30 января 1922 года на базе Научно-терминологической комиссии был создан Институт белорусской культуры (Инбелкульт), высшая государственная научная организация БССР.

Первым председателем Инбелкульта был назначен Степан Михайлович Некрашевич. Среди первых работников организации были Евфимий Карский, Вацлав Ластовский, Янка Купала, Якуб Колас, Язэп Лесик.

Начав свою деятельность с исследований в области гуманитарных наук, Институт белорусской культуры постепенно стал приобретать характер комплексного научного учреждения. Была проведена основательная работа по стандартизации белорусского языка: за 1922-1924 годы издано шесть сборников белорусской терминологии, принято 15 тыс. терминов. Характерным явлением того времени была организация краеведческого движения вокруг Инбелкульта. В конце 1923 года в институте было создано Центральное краеведческое бюро.

25 июля 1924 года был утвержден устав Инбелкульта, в соответствии с которым он был объявлен высшей государственной научной организацией БССР, основными задачами которой являлись организация изучения общественных наук и координация всей научной деятельности в стране.

В июле 1926 года началась подготовка к преобразованию Института белорусской культуры в Академию наук. Уже в 1928 году в институте было 15 отделов, 3 комиссии, ботанический сад, химическая лаборатория, зоологический музей, библиотека и типография.13 октября 1928 года ВЦИК и СНК БССР приняли постановление "О преобразовании Института белорусской культуры в Белорусскую академию наук".

Торжественное открытие Академии наук состоялось в Минске 1 января 1929 года, в десятую годовщину образования БССР. Первым президентом Академии наук стал профессор Всеволод Игнатовский. На день открытия штат академии составлял 128 человек, из них 87 научных сотрудников.

В мае 1936 года на сессии академии приняли новый устав, в соответствии с которым Белорусская академия наук была переименована в Академию наук Белорусской ССР, ее научные учреждения объединялись в профильные отделения. К началу 1941 года в академии работали около 750 человек. В ее структуре было 12 научно-исследовательских учреждений, из них 9 институтов.

В период Великой Отечественной войны деятельность Академии наук БССР была прервана. Часть ученых продолжили свои исследования в институтах России и других регионов бывшего Советского Союза. Многие сотрудники приняли участие в военных действиях против немецко-фашистских захватчиков. Академии наук за годы войны был нанесен огромный ущерб. Научные лаборатории, оборудование, здания, фонды библиотеки были сожжены или разграблены, а главное - утрачено большое количество научных кадров.

Разрушенное здание Академии Наук БССР. Минск, 1944 год

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Академия наук БССР вернулась в Минск. Все пришлось начинать заново. К началу 1945 года восемь академических институтов возобновили свою деятельность, а в 1951-м в Академии наук насчитывалось уже 29 научно-исследовательских учреждений, из них 16 институтов. Общая численность сотрудников достигла 1234 человек, среди них 33 академика, 27 членов-корреспондентов, 55 профессоров и докторов наук, 165 кандидатов наук.

Профиль дальнейших научно-исследовательских работ Академии наук складывался под влиянием изменений в структуре народного хозяйства республики, потребностей развития науки, сложившихся традиций и имеющегося научного потенциала.

Академии Наук БССР в Минске. 1962 год

В 1950-1960-е годы были созданы институты математики, физики, физики твердого тела и полупроводников, технической кибернетики, ядерной энергетики и другие. Быстрыми темпами развивалась деятельность академии в 1970-1980-е годы. Возглавлял ее в то время академик Николай Борисевич. В начале 1970 года в составе академии насчитывался 21 институт, а в конце 1980-х годов - 31 научно-исследовательский институт и 4 отделения (филиала) институтов в областных центрах республики.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 мая 1997 года Академия наук была преобразована в Национальную академию наук со статусом высшей государственной научной организации Беларуси, ответственной за координацию и проведение фундаментальных научных исследований.

В целях укрепления статуса и повышения ответственности за развитие науки Декретом Президента Республики Беларусь от 5 марта 2002 года №7 на НАН Беларуси возложены функции республиканского органа государственного управления по некоторым вопросам финансирования научной и инновационной деятельности, развития информатизации и системы научно-технической информации, контроля за эффективным использованием государственных средств, выделяемых на финансирование научных исследований и разработок, а также проведения научно-технической экспертизы.

Для эффективного решения стоящих перед НАН Беларуси задач в ее состав были включены Академия аграрных наук Республики Беларусь, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусский государственный научно-производственный концерн межотраслевого машино- и приборостроения, Белорусский государственный научно-производственный концерн порошковой металлургии, созданы другие организационные структуры.

В настоящее время в составе НАН Беларуси работают семь отделений наук. Функционируют 111 организаций, где занято около 14 тыс. человек. Средний возраст работников составляет менее 47 лет. В академии работают 387 докторов наук и 1611 кандидатов наук, из них звание профессора имеют 207 человек, доцента - 518.

За многолетнюю историю в НАН Беларуси сформировались авторитетные научные школы, выросли ученые с мировым именем. Ими решен ряд крупных теоретических и прикладных проблем в области математики, физики, химии, биологии, наук о Земле, гуманитарных и социальных наук.

Национальная академия наук Беларуси является драйвером в развитии инноваций в стране. Ученые НАН Беларуси имеют достижения во всех приоритетных областях развития страны, среди них ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии, промышленные биотехнологии, наноматериалы и новые источники энергии, медицина и фармация, информационные и аэрокосмические технологии, технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, экология и рациональное природопользование.

Успехи белорусских ученых в различных областях фундаментальной и прикладной науки признаны мировым сообществом. За относительно небольшой промежуток времени стране удалось создать дееспособную национальную инновационную систему.-0-