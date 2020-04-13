К 75-летию Великой Победы. Авиаполк "Нормандия - Неман". Архивные фото БЕЛТА

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаполк "Нормандия - Неман" участвовал в Белорусской операции 1944 года, в том числе в разгроме авиации и войск противника на аэродромах Болбасово (Оршанский район), Докудово (Крупский район), под Толочином и Борисовом. Только 26 июня 1944 года французские летчики совершили 72 боевых вылета, уничтожили восемь вражеских самолетов. За успешные действия при форсировании реки Неман полку 28 октября 1944 года присвоено почетное наименование "Неманский" - он стал называться "Нормандия - Неман".

Французская истребительная авиационная эскадрилья "Нормандия - Неман", 1942 год

Из истории авиаполка

В ноябре 1942 года в Советский Союз прибыл личный состав эскадрильи "Нормандия" (72 добровольца - 14 летчиков и 58 авиамехаников). В марте 1943 года эскадрилья, оснащенная советскими самолетами-истребителями ЯК-1 (позднее ЯК-9 и ЯК-3), начала боевые действия. В июле 1943-го развернута в полк, укомплектованный французскими летчиками и советским техническим составом. 25 мая 1944 года авиаполк из четырех эскадрилий под командованием майора Пьера Пуйяда вошел в состав 3-го Белорусского фронта.

Летчики перед заданием, осень 1942 года

За 1943-1945 годы 148 летчиков авиаполка "Нормандия - Неман" совершили свыше 5 тыс. боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили около 280 вражеских самолетов.-0-

Дни Франции в СССР проходят в Минске, 1981 год

В Минск прилетели ветераны французского авиаполка "Нормандия - Неман", май 1975 года