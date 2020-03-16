К 75-летию Великой Победы. Хатынь - символ трагедии. Архивные фото БЕЛТА

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победа в Великой Отечественной войне достигнута ценой больших жертв и невосполнимых утрат белорусского народа. Нацисты уничтожили 2,5 млн человек. Было разрушено 209 городов и районных центров, 9200 деревень, из них 628 сожжены вместе с жителями. Оккупанты провели свыше 140 карательных операций против местного населения.

Центр города Полоцка, разрушенный гитлеровцами при отступлении, 1944 год

Триптих "Горе народное"

Гитлеровцы врываются в квартиру мирных жителей. Репродукция Белта, 1942 год

Оккупированная территория. Население, согнанное в лагерь для угона в Германию. Репродукция Белта, 1942 год

Разрушения в Жлобине, 1944 год

Триптих "Горе народное"

Трагедия Хатыни - белорусской деревни, сожженной вместе со всеми жителями 22 марта 1943 года, - отождествляется с судьбами тысяч уничтоженных фашистами поселений.

На Кладбище деревень мемориального комплекса Хатынь. Закладка земли, привезенной представителями одной из деревень, сожженных вместе с жителями и не восстановленных, 1969 год

Хатынский мемориал, 1969 год

Открытие мемориального комплекса "Хатынь", 5 июля 1969 года

Фрагмент Хатынского мемориала, 1969 год

Единственный свидетель хатынской трагедии Иосиф Иосифович Каминский, 1968 год

22 марта - годовщина трагедии в Хатыни, 1969 год

Хатынский мемориал, 1970 год

Свидетели хатынской трагедии В.А. Желобкович, брат и сестра В.А. и С.А. Яскевичи на месте, где была усадьба и дом Яскевичей

Чудом уцелевшие от фашистской расправы дети этой белорусской деревни В.А. Желобкович, А.П. Желобкович, В.А. Яскевич

Колокола Хатыни, 2005 год

В 1969 году был открыт мемориальный комплекс, в котором воплощена идея мужества и непокоренности народа, понесшего неисчислимые жертвы во имя Победы. Мемориал является особым памятным местом.

Хатынь, 2011 год

Мемориальный комплекс "Хатынь", 2011 год

День памяти в мемориальном комплексе "Хатынь", 2011 год

В мемориальном комплексе "Хатынь", 2011 год

Хатынь, 2005 год

Колокола Хатыни, 2004 год