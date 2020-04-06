К 75-летию Великой Победы. На передовой. Архивные фото БЕЛТА

В наступлении, декабрь 1943 года

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С первых дней Великой Отечественной войны и бойцы Красной Армии, и гражданское население оказывали упорное сопротивление противнику.

Ценой неимоверных усилий в тяжелейших условиях люди боролись за каждую пядь родной земли.

Воины поднимаются в атаку, июнь 1943 года. Фоторепродукция БелТА

Прошу принять в ряды ВКП(б)..., декабрь 1942 года

Операция "Багратион". Наступление советских войск в 1944 году

В бою расчет противотанкового орудия, август 1943 года

Операция во фронтовой палатке, 1943 год

Войска генерал-полковника Батова в наступлении на Осиповичи, июль 1944 года. Фоторепродукция БелТА

Сестра милосердия оказывает помощь раненому на поле боя, декабрь 1943 года

Уничтоженная в боях фашистская техника, июнь 1944 года

Оборона Минска в июне 1941 года

Разведчики привели "языка", июнь 1944 года

Второй Прибалтийский фронт. Партийное собрание батареи проводит парторг сержант Н. Муравьев, октябрь 1943 года. Фоторепродукция БелТА

Артиллеристы 1-го Белорусского фронта ведут огонь у реки Западный Буг, июль 1944 года

Воины-белорусы, вступившие на территорию республики, целуют родную землю, октябрь 1943 года

3-й Белорусский фронт. Гаубицы бьют прямой наводкой по вражеским танкам, июнь 1944 года

Герои форсирования Западной Двины, июнь 1944 года

На огневой позиции батареи старшего лейтенанта А.Смирнова, июнь 1944 года

Операция "Багратион". Форсирование Западной Двины, июнь 1944 года

Переправа советских войск через Западную Двину в районе Бешенковичей, июнь 1944 года

Экипаж бомбардировщика Героя Советского Союза В.Г.Завадского, принимавшего участие в освобождении Белоруссии, июль 1944 года

Легендарной стала самоотверженная оборона Брестской крепости. Героическая защита цитадели - символ мужества и стойкости советского солдата.

Холмские ворота Брестской крепости в 1941 году. Фоторепродукция БелТА

Бойцы минометной батареи 125-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии, февраль 1941 года. Фоторепродукция БелТА

Надписи на стенах Брестской крепости, сделанные ее защитниками летом 1941 года. Фоторепродукция БелТА

Бойцы 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии, февраль 1941 года. Фоторепродукция БелТА

Надписи на стенах Брестской крепости, сделанные ее защитниками летом 1941 года. Фоторепродукция БелТА

Участник обороны Брестской крепости Григорий Сергеевич Макаров, январь 1941 года

Защитник Брестской крепости Г.С.Макаров, июль 1981 года

Защитники крепости над Бугом, июнь 1976 года

На фронтах Великой Отечественной войны в Красной Армии сражались более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси.

Дважды Герой Советского Союза И.И.Гусаковский, июль 1984 года

За мужество и героизм в годы войны 300 тыс. воинов из их числа награждены орденами и медалями, 441 удостоен звания Героя Советского Союза, 65 - полные кавалеры ордена Славы.

Встреча ветеранов 4-ой армии в Брестской крепости-герое, июнь 1976 года