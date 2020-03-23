К 75-летию Великой Победы. Они не мечтали о подвигах…юные герои войны. Архивные фото БЕЛТА

Герой Советского Союза А.И.Волынец и его тринадцатилетний сын Николай – разведчик отряда, 1944 год

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1941 по 1944 год на территории Беларуси с немецко-фашистскими оккупантами сражались около 25 тыс. детей и подростков (10-16 лет).

Мальчишки и девчонки, волею судьбы оказавшиеся в подполье, партизанских отрядах, став сыновьями и дочерьми полков, выполняли далеко не детские поручения. Многие из них были ранены, контужены. Некоторые геройски погибли, среди них Марат Казей, Зинаида Портнова, Борис Цариков, которым посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Пионер Ваня Андрианов награжден орденом Красной Звезды за личный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, репродукция Белта

Партизанская бригада "Октябрь". Двенадцатилетний разведчик отряда Вася Панкрат, 1944 год

Казей Марат, белорусский пионер-партизан. Герой Советского Союза (1965). Погиб в 1944 году при выполнении боевого задания

Член Обольской комсомольской подпольной организации Зина Портнова. Расстреляна в 1944 году

Юный партизан-разведчик Валерий Павловский, 1943 год

Подразделение "Батальон белорусских орлят" было создано в марте 1971 года. Именно тогда со страниц газеты "Зорька” прозвучал призыв собрать сыновей полка вместе и объединить в батальон. Приказ №1 об образовании батальона был опубликован за подписью Героя Советского Союза Виктора Ливенцева.

Зинаида Корж на встрече белорусских орлят в Минске, 1984 год

Памятник Марату Казею в Пионерском парке в Минске, 1959 год

Участники слета белорусских орлят у памятника Марату Казею, 1976 год

С каждым годом ряды ветеранов редеют. Именно поэтому так важно знать и помнить тех, кто сражался за Родину.

Ветеран Великой Отечественной войны Семен Шакаров во время сбора Батальона белорусских орлят в Минске, 2009 год

Международный слет батальона Белорусских орлят в Минске, 2011 год

Начальник штаба Батальона белорусских орлят, бывший сын полка, ветеран Великой Отечественной войны Василий Князев, 2009 год

Ефим Зарецкий - боец "Батальона белорусских орлят"

Яков Тарасов и Семен Шакаров во время сбора Батальона белорусских орлят в Минске, 2009 год

Торжественные мероприятия ко Дню юного героя-антифашиста в Минске, 2015 год