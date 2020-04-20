К 75-летию Великой Победы. Освобождение Беларуси. Операция "Багратион". Архивные фото БЕЛТА

Партизаны входят в освобожденный от немецких оккупантов Минск, июль 1944 года

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце 1943 года советские войска вели упорные бои в восточной Беларуси. В ходе масштабной битвы за Днепр 23 сентября был освобожден Комарин, 26 сентября - Хотимск, 21 ноября - Гомель, в январе 1944-го - Мозырь. К лету 1944 года полностью или частично было освобождено более 30 районов БССР. Тем не менее немцы прочно удерживали основную территорию Беларуси.

Карта-схема Белорусской наступательной операции "Багратион", Репродукция Белта

Операция "Багратион", июнь 1944 года

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза А.М.Василевский (слева) и командующий 5-й гвардейской танковой армией Маршал бронетанковых войск П.А.Ротмистров на переправе через Березину

Операция "Багратион", 1944 год

Белорусская наступательная операция "Багратион", которая привела к освобождению всей территории Беларуси летом 1944 года, - одна из важнейших операций Великой Отечественной войны. Она продолжалась 68 суток и не имела равных по пространственному размаху и оперативно-стратегическим результатам.

Переправа советских войск через Западную Двину в районе Бешенковичей, июнь 1944 года

Полоцк освобожден от оккупантов, июнь 1944 года

Жители Полоцка встречают воинов-освободителей, июнь 1944 года

Советская пехота атакует немецко-фашистские позиции под Минском, июнь 1944 года

В освобожденном Минске. Надпись на одном из разрушенных зданий, 1944 год

Надпись на дорожном столбе вблизи Минска в первые дни после его освобождения

Хронология событий хорошо известна. Операция "Багратион" была проведена в два этапа: с 23 июня по 4 июля и с 5 июля по 29 августа. На первом прошли Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая и Минская операции, на втором - Вильнюсская, Белостокская, Люблин-Брестская, Шяуляйская и Каунасская операции.

Наступление началось 23 июня 1944 года. Уже в ходе первых ударов оборона противника начала стремительно рушиться. В районе Витебска, Орши и Бобруйска были окружены значительные силы вражеских войск. 26 июня освобожден Витебск, 28 июня Могилев. К 11 часам 3 июля 1944 года освобожден Минск. 16 июля освободили Гродно (16-го - правобережную часть города, 24-го - занеманскую часть). 28 июля советские войска вошли в Брест. Этот день считается датой завершения освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Уличные бои в Жлобине, июнь 1944 года

Наступление советских танков и пехоты под Витебском, июнь 1944 года

Советские войска форсируют реку Днепр под Могилёвом, 1944 год

Бой за освобождение Могилева, июнь 1944 года

Артиллеристы 1-го Белорусского фронта ведут огонь у реки Западный Буг. Бои за Брест, июль 1944 года

В результате успешных действий Красной Армии была освобождена территория Беларуси, восточной Польши, часть Балтии и практически полностью разгромлена германская группа армий "Центр".

Командующий 5-й гвардейской танковой армией маршал бронетанковых войск П.А.Ротмистров руководит переправой танков через Березину, июнь 1944 года

Бой за освобождение города Полоцка, июнь 1944 года

Операция "Багратион". Отвоевались...Репродукция Белта

Уничтоженная в боях фашистская техника, июнь 1944 года

На окраинеосвобожденного Жлобина появился боевой листок, прославляющий воинов, ворвавшихся в город первыми

Бойцы и офицеры передового отряда, ворвавшегося в Бобруйск. С автоматом стоит бобруйчанин А.С.Мордуев, репродукция Белта

На улицах освобождённого Минска 3 июля 1944 года