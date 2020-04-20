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20 апреля 2020, 10:15

К 75-летию Великой Победы. Освобождение Беларуси. Операция "Багратион". Архивные фото БЕЛТА

Партизаны входят в освобожденный от немецких оккупантов Минск, июль 1944 года
Партизаны входят в освобожденный от немецких оккупантов Минск, июль 1944 года
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Гомельские библиотекари создали документальный слайд-фильм о своих родственниках-фронтовиках

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце 1943 года советские войска вели упорные бои в восточной Беларуси. В ходе масштабной битвы за Днепр 23 сентября был освобожден Комарин, 26 сентября - Хотимск, 21 ноября - Гомель, в январе 1944-го - Мозырь. К лету 1944 года полностью или частично было освобождено более 30 районов БССР. Тем не менее немцы прочно удерживали основную территорию Беларуси.

Карта-схема Белорусской наступательной операции "Багратион", Репродукция Белта
Карта-схема Белорусской наступательной операции "Багратион", Репродукция Белта

Операция "Багратион", июнь 1944 года
Операция "Багратион", июнь 1944 года

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза А.М.Василевский (слева) и командующий 5-й гвардейской танковой армией Маршал бронетанковых войск П.А.Ротмистров на переправе через Березину
Представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза А.М.Василевский (слева) и командующий 5-й гвардейской танковой армией Маршал бронетанковых войск П.А.Ротмистров на переправе через Березину

Операция "Багратион", 1944 год
Операция "Багратион", 1944 год

Белорусская наступательная операция "Багратион", которая привела к освобождению всей территории Беларуси летом 1944 года, - одна из важнейших операций Великой Отечественной войны. Она продолжалась 68 суток и не имела равных по пространственному размаху и оперативно-стратегическим результатам.

Переправа советских войск через Западную Двину в районе Бешенковичей, июнь 1944 года
Переправа советских войск через Западную Двину в районе Бешенковичей, июнь 1944 года

Полоцк освобожден от оккупантов, июнь 1944 года
Полоцк освобожден от оккупантов, июнь 1944 года

Жители Полоцка встречают воинов-освободителей, июнь 1944 года
Жители Полоцка встречают воинов-освободителей, июнь 1944 года

Советская пехота атакует немецко-фашистские позиции под Минском, июнь 1944 года
Советская пехота атакует немецко-фашистские позиции под Минском, июнь 1944 года

В освобожденном Минске. Надпись на одном из разрушенных зданий, 1944 год
В освобожденном Минске. Надпись на одном из разрушенных зданий, 1944 год

Надпись на дорожном столбе вблизи Минска в первые дни после его освобождения
Надпись на дорожном столбе вблизи Минска в первые дни после его освобождения

Хронология событий хорошо известна. Операция "Багратион" была проведена в два этапа: с 23 июня по 4 июля и с 5 июля по 29 августа. На первом прошли Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая и Минская операции, на втором - Вильнюсская, Белостокская, Люблин-Брестская, Шяуляйская и Каунасская операции.

Наступление началось 23 июня 1944 года. Уже в ходе первых ударов оборона противника начала стремительно рушиться. В районе Витебска, Орши и Бобруйска были окружены значительные силы вражеских войск. 26 июня освобожден Витебск, 28 июня Могилев. К 11 часам 3 июля 1944 года освобожден Минск. 16 июля освободили Гродно (16-го - правобережную часть города, 24-го - занеманскую часть). 28 июля советские войска вошли в Брест. Этот день считается датой завершения освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Уличные бои в Жлобине, июнь 1944 года
Уличные бои в Жлобине, июнь 1944 года

Наступление советских танков и пехоты под Витебском, июнь 1944 года
Наступление советских танков и пехоты под Витебском, июнь 1944 года

Советские войска форсируют реку Днепр под Могилёвом, 1944 год
Советские войска форсируют реку Днепр под Могилёвом, 1944 год

Бой за освобождение Могилева, июнь 1944 года
Бой за освобождение Могилева, июнь 1944 года

Артиллеристы 1-го Белорусского фронта ведут огонь у реки Западный Буг. Бои за Брест, июль 1944 года
Артиллеристы 1-го Белорусского фронта ведут огонь у реки Западный Буг. Бои за Брест, июль 1944 года

В результате успешных действий Красной Армии была освобождена территория Беларуси, восточной Польши, часть Балтии и практически полностью разгромлена германская группа армий "Центр".

Командующий 5-й гвардейской танковой армией маршал бронетанковых войск П.А.Ротмистров руководит переправой танков через Березину, июнь 1944 года
Командующий 5-й гвардейской танковой армией маршал бронетанковых войск П.А.Ротмистров руководит переправой танков через Березину, июнь 1944 года

Бой за освобождение города Полоцка, июнь 1944 года
Бой за освобождение города Полоцка, июнь 1944 года

Операция "Багратион". Отвоевались...Репродукция Белта
Операция "Багратион". Отвоевались...Репродукция Белта

Уничтоженная в боях фашистская техника, июнь 1944 года
Уничтоженная в боях фашистская техника, июнь 1944 года

На окраинеосвобожденного Жлобина появился боевой листок, прославляющий воинов, ворвавшихся в город первыми
На окраинеосвобожденного Жлобина появился боевой листок, прославляющий воинов, ворвавшихся в город первыми

Бойцы и офицеры передового отряда, ворвавшегося в Бобруйск. С автоматом стоит бобруйчанин А.С.Мордуев, репродукция Белта
Бойцы и офицеры передового отряда, ворвавшегося в Бобруйск. С автоматом стоит бобруйчанин А.С.Мордуев, репродукция Белта

На улицах освобождённого Минска 3 июля 1944 года
На улицах освобождённого Минска 3 июля 1944 года

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