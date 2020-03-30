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30 марта 2020, 10:09

К 75-летию Великой Победы. Партизанская война. Видео и архивные фото БЕЛТА

Минское партизанское соединение. Партизаны на боевых учениях, 1943 год
Минское партизанское соединение. Партизаны на боевых учениях, 1943 год
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30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партизанская и подпольная борьба в Беларуси была неотъемлемой частью Великой Отечественной войны. Первые партизанские отряды и подпольные группы были организованы уже в июле 1941 года, в сентябре 1942-го создан Белорусский штаб партизанского движения.

Бойцы партизанского отряда имени Суворова принимают присягу, 1943 год
Бойцы партизанского отряда имени Суворова принимают присягу, 1943 год

В штабе Минского партизанского соединения
В штабе Минского партизанского соединения

Лепельская операция партизан Витебщины, октябрь 1943 года
Лепельская операция партизан Витебщины, октябрь 1943 года

В тылу врага. Немецкий железнодорожный эшелон,сожженный партизанами. Репродукция Белта
В тылу врага. Немецкий железнодорожный эшелон,сожженный партизанами. Репродукция Белта

Партизаны Пинского соединения на политзанятиях в своём лагере, 1943 год
Партизаны Пинского соединения на политзанятиях в своём лагере, 1943 год

Всего в Беларуси действовало 1255 партизанских отрядов, через них прошли 374 тыс. человек.

Через Витебские (Суражские) ворота белорусские патриоты пересекают линию фронта, чтобы влиться в ряды Советской Армии
Через Витебские (Суражские) ворота белорусские патриоты пересекают линию фронта, чтобы влиться в ряды Советской Армии

Командир Лепельской партизанской бригады В.Е. Лобанок (первый справа), начальник штаба бригады Леонова партизан Иван Чернов
Командир Лепельской партизанской бригады В.Е. Лобанок (первый справа), начальник штаба бригады Леонова партизан Иван Чернов

Партизанская конница переправляется через реку Случь, 1943 год
Партизанская конница переправляется через реку Случь, 1943 год

Комиссар партизанского отряда Ф.И.Лисович (справа) вручает медаль партизану-разведчику комсомольцу Николаю Кулакевичу, 1943 год
Комиссар партизанского отряда Ф.И.Лисович (справа) вручает медаль партизану-разведчику комсомольцу Николаю Кулакевичу, 1943 год

Партизанский отряд имени Чернака. Справа налево: комиссар отряда Л.Зеленин, начальник штаба Г.Китиян, командир отряда С.Шиканов и штабной работник Я.Рамковский за разработкой очередной операции, 1943 год
Партизанский отряд имени Чернака. Справа налево: комиссар отряда Л.Зеленин, начальник штаба Г.Китиян, командир отряда С.Шиканов и штабной работник Я.Рамковский за разработкой очередной операции, 1943 год

Партизаны отряда имени Чапаева ведут бой за убранную рожь, 1943 год
Партизаны отряда имени Чапаева ведут бой за убранную рожь, 1943 год

Партизаны ведут миномётный огонь по немецкому гарнизону, 1942 год
Партизаны ведут миномётный огонь по немецкому гарнизону, 1942 год

В 1944 г. партизаны контролировали примерно 60% территории республики. Были созданы 23 партизанские зоны, представлявшие собой освобожденные территории, на которых восстанавливалась советская власть.

Минское партизанское соединение. Партизаны ведут огонь по фашистскому самолёту, 1944 год
Минское партизанское соединение. Партизаны ведут огонь по фашистскому самолёту, 1944 год

Командир партизанской бригады имени Чапаева Х.А.Матевосян обсуждает с командирами план очередной операции, 1943 год
Командир партизанской бригады имени Чапаева Х.А.Матевосян обсуждает с командирами план очередной операции, 1943 год

Пинщина. Партизанский отряд имени Николая Шиша перед уходом на боевое задание, 1943 год
Пинщина. Партизанский отряд имени Николая Шиша перед уходом на боевое задание, 1943 год

Партизаны минируют мост, 1943 год
Партизаны минируют мост, 1943 год

Брестское соединение. Партизаны отряда имени Фрунзе в перерыве между операциями читают свежие газеты
Брестское соединение. Партизаны отряда имени Фрунзе в перерыве между операциями читают свежие газеты

Группа партизан с трофеями, взятыми в бою с немцами, 1943 год
Группа партизан с трофеями, взятыми в бою с немцами, 1943 год

Сенненские партизаны, 1944 год
Сенненские партизаны, 1944 год

Брестское партизанское соединения. В лесном лагере партизаны слушают Москву, 1943 год
Брестское партизанское соединения. В лесном лагере партизаны слушают Москву, 1943 год

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