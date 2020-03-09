К 75-летию Великой Победы. Партизанский аэродром. Видео и архивные фото БЕЛТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага в Беларуси были оборудованы партизанские аэродромы и площадки для приема грузов с Большой земли. На самолетах доставляли партизанам оружие, боеприпасы, медикаменты, теплую одежду, вывозили детей и тяжелораненых.

Отправка детей на Большую землю с партизанского аэродрома, 1944 год

Первый партизанский аэродром был построен на острове Зыслов, где базировался штаб партизанского соединения Минской области под руководством Василия Козлова. Строительство аэродрома силами партизан и местных жителей начали летом 1942 года. Требовалась взлетно-посадочная полоса не менее 1,5 км в длину и 800 м в ширину. Первый самолет с Большой земли аэродром принял в сентябре 1942-го.

В числе известных партизанских аэродромов в годы войны - аэродром в Бегомле, который действовал с 1943 года. В память о тех событиях военных лет в поселке установлен самолет-памятник - Ил-14Т.

Из воспоминаний бывшего летчика особого авиатранспортного полка А.Плешука:

"16 марта 1944 года мы взяли на борт самолета 2 тонны груза и в 22 часа вылетели в район Бегомля, чтобы доставить груз партизанам. Прошли Полоцк, примерно в 23 часа в районе деревни Клопы Ушачского района попали в зону охранения немецких истребителей Ме-110. Пулеметно-пушечной очередью наш самолет был сбит. На высоте 2 тыс. метров загорелся левый двигатель, левое крыло было оторвано, вырван левый борт, самолет загорелся. Я и бортовой техник Рябов выбросились с парашютом из самолета, который пылал и начал падать. Нас обстреляли немецкие истребители, но нам посчастливилось остаться в живых. Приземлились в километре от деревни Клопы.

Эти места контролировались партизанами бригады "Алексея". Нас перебросили в деревню Великие Дольцы, где размещался штаб бригады. Туда же доставили и обгорелые тела членов нашего экипажа Борды, Лещенки и Тарасюка. Похоронили их в Великих Дольцах на краю леса".

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