К 75-летию Великой Победы. Партизанский быт. Видео и архивные фото БЕЛТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет таких лесов, где бы в годы Великой Отечественной войны не было партизанских отрядов, а то и целых соединений. О боевых подвигах народных мстителей, их вкладе в победу над врагом сказано и написано немало.

Гораздо меньше знаем о том, в каких условиях приходилось жить партизанам и членам их семей, а ведь жизнь в тылу врага требовала немалых человеческих сил, выносливости: нехватка продовольствия, болотная вода, отсутствие медикаментов и условий для оказания помощи, холодные землянки - день за днем, месяц за месяцем, не один год...

В типографии подпольной партизанской газеты, август 1943 года

Жители уходят к партизанам, ноябрь 1942 года

На партизанской мельнице, июнь 1943 года

Пинские болота. Медсестра Н.К.Федюшова оказывает медицинскую помощь командиру отряда имени Кирова И.М.Курбану, июнь 1943 года

Закозельская сельская больница. Оказание медицинской помощи партизану, август 1942 года

Семейный лагерь в деревне Сварынь, июнь 1943 года

Юный партизан-разведчик Валерий Павловский, октябрь 1943 года

Двенадцатилетний партизан Павел Конопацкий на посту в партизанском лагере, май 1943 года

Брестское соединение. Партизаны отряда имени Фрунзе в перерыве между операциями читают свежие газеты, май 1944 года

Занятия в лесной партизанской школе отряда имени Калинина Брестского партизанского соединения, 1943 год

Занятия в лесной партизанской школе отряда имени Калинина, ноябрь 1943 года