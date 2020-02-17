К 75-летию Великой Победы. "Рельсовая война" белорусских партизан. Архивные фото БЕЛТА

Взорванный партизанами немецкий эшелон, 1943 год
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17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для оказания помощи наступающим частям Красной армии в июле 1943 года была разработана операция - одновременный массированный удар партизанских формирований по железнодорожным коммуникациям врага. Ее целью была дезорганизация вплоть до полного прекращения движения на железных дорогах.
В оккупированной Беларуси рельсовая война проходила в три этапа. Заключительный проводился накануне операции "Багратион".
В результате рельсовой войны пущено под откос более 11 тыс. вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, подорвано 819 железнодорожных мостов, перебито более 300 тыс. рельсов.-0-
Партизан-подрывник минирует железную дорогу, 1943 год
Немецкий железнодорожный эшелон,сожженный партизанами, репродукция БЕЛТА
Партизаны минируют мост, 1943 год
Партизанский отряд имени Чернака. Справа налево: комиссар отряда Л.Зеленин, начальник штаба Г.Китиян, командир отряда С.Шиканов и штабной работник Я.Рамковский
Партизаны бригады № 37 имени А.Я.Пархоменко разрушают железнодорожное полотно
Немецкий железнодорожный эшелон, сожженный партизанами, 1943 год
Брестское партизанское соединения. В лесном лагере партизаны слушают Москву