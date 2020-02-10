К 75-летию Великой Победы. "Суражские ворота" - Видео БЕЛТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Суражские (Витебские) ворота" - 40-километровый разрыв фронта между флангами групп армий "Север" и "Центр" на участке от Велижа до Усвят, который образовался в результате наступления советских войск и освобождения ряда лесных деревень партизанами Витебской области. Существовал с 10 февраля по 28 сентября 1942 года. По сути, это дорога жизни. Через этот коридор на "Большую землю" были эвакуированы около 200 000 мирных жителей, направлялись добровольцы в Красную Армию (25 000).

Удержание ворот было поручено партизанским отрядам под командованием Миная Шмырева. "Суражские ворота" сыграли большую роль в развитии партизанского движения на территории Беларуси.-0-

Открытие памятника "Витебские (Суражские) ворота", 4 июля 1977 года.

Партизанский командир, Герой Советского Союза Минай Филиппович Шмырев (батька Минай), 1 июля 1963 года.

Памятник детям командира партизанской бригады М.Ф.Шмырёва, расстрелянным оккупантами, открыт в июле 1984 года.