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27 апреля 2020, 10:17

К 75-летию Великой Победы. Восстановление страны. Архивные фото БЕЛТА

Рабочие Бобруйского станкостроительного завода имени Ленина восстанавливают свой завод, 1944 год
Рабочие Бобруйского станкостроительного завода имени Ленина восстанавливают свой завод, 1944 год
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь понесла огромные потери в Великой Отечественной войне: погибли около 3 млн жителей. Было разрушено 209 из 270 городов и райцентров, 9200 сел и деревень, более 10 тыс. предприятий.

Центральная часть Бобруйска, разрушенная гитлеровскими захватчиками в годы войны
Центральная часть Бобруйска, разрушенная гитлеровскими захватчиками в годы войны

Минск. Начало реконструкции главной магистрали города - Советской улицы, 1946 год
Минск. Начало реконструкции главной магистрали города - Советской улицы, 1946 год

Гомель. Паровозоремонтный завод, 1944 год
Гомель. Паровозоремонтный завод, 1944 год

Гомель. Железнодорожный вокзал, разрушенный гитлеровцами, в период восстановительных работ
Гомель. Железнодорожный вокзал, разрушенный гитлеровцами, в период восстановительных работ

Минск. Так выглядела тогда улица Советская в 1945 году
Минск. Так выглядела тогда улица Советская в 1945 году

Разрушения в Минске по Пушкинской улице (район Дома печати)
Разрушения в Минске по Пушкинской улице (район Дома печати)

Одна из центральных улиц Могилева, разрушенная немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Одна из центральных улиц Могилева, разрушенная немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Локомобильный завод в Могилеве, 1944 год
Локомобильный завод в Могилеве, 1944 год

По состоянию экономического развития республика была отброшена к уровню 1928 года, а по таким важнейшим отраслям, как промышленность и энергетика, - к показателям 1913 года. За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, резко сократилось поголовье скота.

Жители Горецкого района возвращаются домой, репродукция Белта
Жители Горецкого района возвращаются домой, репродукция Белта

Разрушенный мост через реку Свислочь в Минске
Разрушенный мост через реку Свислочь в Минске

Первый хлеб на освобожденной территории, репродукция Белта
Первый хлеб на освобожденной территории, репродукция Белта

Восстановление станкостроительного завода имени Кирова в Гомеле, 1944 год
Восстановление станкостроительного завода имени Кирова в Гомеле, 1944 год

Так жили минчане в первые послевоенные годы
Так жили минчане в первые послевоенные годы

Жилье крестьян, 1944 год
Жилье крестьян, 1944 год

Первые шаги к возрождению Беларуси были предприняты сразу после изгнания захватчиков из восточных районов республики в сентябре 1943 года. Со второго полугодия 1944 года заработали 72 электростанции. К маю 1945 года действовали 12 тыс. промышленных объектов, из них 8 тыс. фабрик и заводов, 4 тыс. артелей и мастерских. Шло восстановление жилых домов.

Пионеры в Минске прикрепляют плакаты, призывающие минчан быстрее восстановить родной город, 1944 год
Пионеры в Минске прикрепляют плакаты, призывающие минчан быстрее восстановить родной город, 1944 год

Первые письма из освобожденного Минска, 1944 год
Первые письма из освобожденного Минска, 1944 год

Минск. Надпись на одном из разрушенных зданий, 1944 год
Минск. Надпись на одном из разрушенных зданий, 1944 год

Возвращение в родную деревню, 1944 год
Возвращение в родную деревню, 1944 год

Первые воскресники по восстановлению родного города после освобождения Гомеля от фашистских захватчиков, 1944 год
Первые воскресники по восстановлению родного города после освобождения Гомеля от фашистских захватчиков, 1944 год

Восстановление Бобруйска, август 1944 года
Восстановление Бобруйска, август 1944 года

Минский станкостроительный завод имени Кирова. Восстановление и реконструкция механического цеха, 1944 год
Минский станкостроительный завод имени Кирова. Восстановление и реконструкция механического цеха, 1944 год

Здание вокзала. Минчане на восстановлении железнодорожных путей, 1944 год
Здание вокзала. Минчане на восстановлении железнодорожных путей, 1944 год

Минск. Учащиеся города на уборке школьного двора, 1944 год
Минск. Учащиеся города на уборке школьного двора, 1944 год

Работы на улице Володарского в Минске
Работы на улице Володарского в Минске

Минск. Рабочие трамвайного парка восстанавливают пути на Советской улице, 1944 год
Минск. Рабочие трамвайного парка восстанавливают пути на Советской улице, 1944 год

Минчане на работе по восстановлению Советской улицы, 1945 год
Минчане на работе по восстановлению Советской улицы, 1945 год

Жилища минчан в первые дни после освобождения города от немецких захватчиков
Жилища минчан в первые дни после освобождения города от немецких захватчиков

Минчане на разборке развалин по улице Советской (ныне проспект Скорины), 1944 год
Минчане на разборке развалин по улице Советской (ныне проспект Скорины), 1944 год

Немецкие пленные на расчистке руин на Советской улице в Минске, 1944 год
Немецкие пленные на расчистке руин на Советской улице в Минске, 1944 год

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