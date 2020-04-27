К 75-летию Великой Победы. Восстановление страны. Архивные фото БЕЛТА

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь понесла огромные потери в Великой Отечественной войне: погибли около 3 млн жителей. Было разрушено 209 из 270 городов и райцентров, 9200 сел и деревень, более 10 тыс. предприятий.

Центральная часть Бобруйска, разрушенная гитлеровскими захватчиками в годы войны

Минск. Начало реконструкции главной магистрали города - Советской улицы, 1946 год

Гомель. Паровозоремонтный завод, 1944 год

Гомель. Железнодорожный вокзал, разрушенный гитлеровцами, в период восстановительных работ

Минск. Так выглядела тогда улица Советская в 1945 году

Разрушения в Минске по Пушкинской улице (район Дома печати)

Одна из центральных улиц Могилева, разрушенная немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Локомобильный завод в Могилеве, 1944 год

По состоянию экономического развития республика была отброшена к уровню 1928 года, а по таким важнейшим отраслям, как промышленность и энергетика, - к показателям 1913 года. За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, резко сократилось поголовье скота.

Жители Горецкого района возвращаются домой, репродукция Белта

Разрушенный мост через реку Свислочь в Минске

Первый хлеб на освобожденной территории, репродукция Белта

Восстановление станкостроительного завода имени Кирова в Гомеле, 1944 год

Так жили минчане в первые послевоенные годы

Жилье крестьян, 1944 год

Первые шаги к возрождению Беларуси были предприняты сразу после изгнания захватчиков из восточных районов республики в сентябре 1943 года. Со второго полугодия 1944 года заработали 72 электростанции. К маю 1945 года действовали 12 тыс. промышленных объектов, из них 8 тыс. фабрик и заводов, 4 тыс. артелей и мастерских. Шло восстановление жилых домов.

Пионеры в Минске прикрепляют плакаты, призывающие минчан быстрее восстановить родной город, 1944 год

Первые письма из освобожденного Минска, 1944 год

Минск. Надпись на одном из разрушенных зданий, 1944 год

Возвращение в родную деревню, 1944 год

Первые воскресники по восстановлению родного города после освобождения Гомеля от фашистских захватчиков, 1944 год

Восстановление Бобруйска, август 1944 года

Минский станкостроительный завод имени Кирова. Восстановление и реконструкция механического цеха, 1944 год

Здание вокзала. Минчане на восстановлении железнодорожных путей, 1944 год

Минск. Учащиеся города на уборке школьного двора, 1944 год

Работы на улице Володарского в Минске

Минск. Рабочие трамвайного парка восстанавливают пути на Советской улице, 1944 год

Минчане на работе по восстановлению Советской улицы, 1945 год

Жилища минчан в первые дни после освобождения города от немецких захватчиков

Минчане на разборке развалин по улице Советской (ныне проспект Скорины), 1944 год

Немецкие пленные на расчистке руин на Советской улице в Минске, 1944 год