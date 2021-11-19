К дежурным медикам на белорусско-польской границе за сутки обратились 11 человек

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки к дежурной бригаде скорой помощи на белорусско-польской границе обратились 11 человек. Всем оказана медицинская помощь на месте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Белорусский пограничный отряд 18 ноября нашел в лесу около деревни Стоки беременную женщину (25 недель беременности). Она была доставлена в Свислочскую ЦРБ. Специалисты ее обследовали и проконсультировали.

В настоящий момент на лечении в учреждениях здравоохранения Гродно находятся четыре беженца.-0-