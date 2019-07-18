К минскому шерингу зонтиков присоединились горожане

В среду в столице запустился шеринг зонтов от velcom | A1, а уже в четверг к инициативе присоединились горожане, которые начали оставлять свои зонты в специальных боксах.

17 июля компания velcom | A1 запустила символический шеринг и пустила по Минску порядка 100 "комфортных зонтиков", а 21 июля к ним присоединятся еще 300 зонтов, которые сейчас задействованы в инсталляции "Комфортная аллея".

Механика проекта проста: зонты можно бесплатно взять в специальных боксах на "Комфортной аллее" на улице Комсомольской, а также у магазина velcom | A1 по адресу улица Интернациональная, 36-2. Организаторы акции призывают людей не забирать зонты домой, а делиться ими: после дождя "комфортный зонтик" либо любой другой зонт можно положить в боксы шеринга либо оставить на видном месте, например, у входа в кафе.

Акция посвящена линейке тарифных планов "Комфорт" и призвана сделать жизнь горожан и гостей столицы более удобной.

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