К новому учебному году Беларусбанк запустил новый Клуб "Z-класс"

С 1 сентября "Беларусбанк" рад предложить своим юным клиентам новый Клуб "Z-класс". Он предназначен для современного подрастающего поколения с активным образом жизни в возрасте от 6 до 18 лет.

"В нашем банке есть Клубные предложения для всех категорий клиентов. Сегодня в День знаний мы запускаем еще один – для самых юных, креативных, творческих и прогрессивных людей, – отметила заместитель Председателя Правления Светлана Кожекина. – С возрастом активность в использовании различных финансовых инструментов у нового поколения растет, каждое следующее поколение детей все лучше и лучше разбирается в современных технологиях. Мы знаем, насколько представители поколения Z любят все новое, нестандартное, инновационное. Учитывая эти факты постарались предоставить бонусы, которые придутся им по душе".

В рамках нового Клуба предусмотрено получение карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в двух ярких дизайнах на выбор, бесплатные переводы с карточек любого банка через дистанционные каналы обслуживания, мани-бэк в размере 5% в категориях "Развлечение" и "Досуг и хобби".

Дополнительно участники Клуба "Z-класс" получают бесплатное подключение пакета услуг "Полный" в приложении M-Belarusbank и SMS-оповещение за 75 копеек в месяц, а также могут оформить договор добровольного страхования от травм "Экспресс" со скидкой 15%.

И в дополнение: держатели карточки Клуба "Леди" могут оформить карточку "Z-класс" со скидкой 50%.

Как сделать учебный год запоминающимся, плодотворным и наполненным отличным настроением вместе с Клубом "Z-класс", можно узнать здесь.

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