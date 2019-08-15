15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К новому учебному году подготовлены и отпечатаны 48 школьных изданий, сообщила журналистам заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская, передает корреспондент БЕЛТА.

"73 новых учебных издания запланированы к выпуску 1 сентября 2019 года. Из них 22 учебника находятся в стадии издательских оригиналов, так называемых макетных образцов, которые еще будут проходить дополнительную подготовку, - сказала Людмила Романовская. - 48 изданий, которые должны лечь на парты школьников к началу учебного года, уже отпечатаны".

С 2015 года ведется активное обновление содержания учебников, а также поэтапный переход на обновленные учебные программы. В 2019/2020 учебном году по обновленным учебным программам и новым пособиям будут обучаться девятиклассники. "К учебникам предъявляются важные и жесткие требования. Новые учебные пособия должны быть красочно иллюстрированы, содержать информацию в различных формах (диаграммах, схемах, таблицах), а также эффективно выполнять навигационную функцию - то есть содержать знаки и символы, которые адресуют ученика и педагога к другим компонентам учебно-методического комплекса, в том числе и к ресурсам, которые находятся в интернете. Сегодня новые учебники - это продукт партнерства Национального института образования, авторских коллективов и издательств Беларуси", - подчеркнула замдиректора.

В издательстве "Вышэйшая школа" к началу учебного года выпущено 17 наименований тиражом практически 310 тыс. экземпляров. "Всего запланировано 30 наименований общим тиражом более 500 тыс. экземпляров. Оставшиеся 13 мы выпустим до конца года, потому что по ним начнут заниматься во втором полугодии", - рассказал директор издательства Александр Нечай.

Он отметил, что начали расти тиражи литературы по китайскому языку. "Если 2-3 года назад издавали порядка 200-300 экземпляров, то сейчас выпускаются 600 и более, что говорит о возросшем интересе к китайскому языку", - пояснил директор.

Издательство "Аверсэв" на белорусском рынке работает уже 25 лет. "За этот год было подготовлено 167 новых авторских книг, - сказал директор издательства Дмитрий Дембовский. - При этом у нас нет составительских изданий. Поэтому мы проводим огромную работу с авторами учебников и учебных пособий, а также тесно работаем с Национальным институтом образования, которому благодарны как за помощь, так и за объективную критику". "Аверсэв" не только создает учебники, но и на постоянной основе осуществляет рассылку пособий всем методистам страны. "Так, за прошлый год мы бесплатно разослали 230 наименований в количестве от 4 до 6 тыс. экземпляров, чтобы учителя могли видеть, какие учебники и пособия существуют и что можно использовать в работе. Также мы начали развивать новое направление - дошкольное. Очень важно, насколько подготовленными дети придут в школу после детского сада. Сегодня они все умеют пользоваться гаджетами. Поэтому мы готовим специальные приложения к учебному году", - добавил директор издательства.

Кроме того, новые учебники и пособия подготовили издательства "Народная асвета", "Адукацыя і выхаванне", а "Мастацкая літаратура" и "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" - ряд изданий для внеклассного чтения и дополнительного образования.-0-