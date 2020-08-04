К Посланию приковано внимание многих стран - Гигин

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Посланию Президента белорусскому народу и Национальному собранию приковано внимание многих стран. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин сегодня во Дворце Республики.

"Демократия имеет разные формы и разные типы. У нас сложилась своя белорусская модель политической системы, и Президент здесь играет ключевую роль. Поэтому каждому обращению и слову уделяется много внимания, особенно в эту предвыборную пору. Думаю, к Минску прикованы взгляды всей Беларуси и даже многих других стран", - сказал Вадим Гигин.

Также он обратил внимание на большой состав приглашенных: в зале присутствовали около 2,5 тыс. человек. "Формат обращения к городу и миру известен с античных времен. Политик, у которого в руках власть, отчитывается и не просто говорит, что сделано, но и намечает перспективы. Во Дворец Республики съехались люди из разных регионов. Большинство из них имеет прямое отношение к тем результатам, которые были достигнуты, и это те, кому воплощать эту программу в жизнь", - заключил он.-0-