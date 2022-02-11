К принятию решений в Верховном суде могут привлечь не только судей, но и представителей общественности

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приговор Верховного суда можно будет опротестовать в апелляционном порядке в специальной комиссии, в состав которой могут войти не только судьи, но и представители общественности. Это предусмотрено законопроектом, который обсуждался сегодня на совещании у Президента. Подробности дискуссии рассказал журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

Он пояснил, что если институт апелляции в целом внедрен почти на всех уровнях судебной системы и можно опротестовать приговор до его вступления в силу, то решения ВС до настоящего времени не обжаловались, они вступали в силу после их оглашения.

Поэтому в новом законопроекте предусмотрена возможность апелляционных жалоб и протестов в том числе и на приговоры, вынесенные Верховным судом по первой инстанции. Предложение разработчиков документа было в том, чтобы в самом Верховном суде создавать специальную апелляционную коллегию для рассмотрения таких жалоб и протестов. Формировать ее распоряжением председателя ВС из списка судей, утвержденного пленумом этого суда.

Выслушав это предложение, Президент уточнил, как эта норма будет воспринята в обществе, ведь люди могут резонно возразить: как это Верховный суд будет сам себя проверять?

"Нет, не сам себя. Здесь будет создаваться специальная коллегия для рассмотрения апелляционных дел. Для этого будут специальные судьи, наиболее опытные, члены Президиума Верховного суда, не связанные с рассмотрением дела в первой инстанции ВС", - пояснил председатель ВС.

"Но люди говорят: рука руку моет", - возразил Александр Лукашенко.

"Другой структуры (при наличии такой компетенции у Верховного суда) предусмотреть просто невозможно, ее нет. Поэтому - вот такая наиболее эффективная структура, это не наше ноу-хау, а в пяти судах стран СНГ верховные суды наделены правом рассмотрения дел по первой инстанции", - ответил Валентин Сукало.

В процессе обсуждения участники совещания высказывали разные точки зрения и пришли к выводу, что эту норму следует доработать. "Здесь как раз возникла дискуссия о том, какой должна быть структура судебного органа, который может пересматривать решения Верховного суда в апелляционном порядке. Может быть, надо расширить состав этой коллегии, ввести туда еще представителей общественности. Об этом шла речь. А в целом законопроект получил одобрение главы государства и после некоторой доработки может быть представлен в парламент", - рассказал Валентин Сукало.

Как пояснил журналистам после совещания генеральный прокурор Андрей Швед, главой государства поставлена задача в большей степени привлечь общественность к этим важнейшим процессам отправления правосудия. "То есть мы сейчас будем думать над тем, каким образом, на каких этапах, в какой форме можно вовлечь честных, порядочных людей к тому, чтобы они тоже принимали наряду с судьями участие в оценке законности принятых судом решений", - сказал он.

По его словам, привлекать к участию нужно людей, пользующихся авторитетом в обществе. "И само их участие будет подчеркивать беспристрастность и объективность правосудия. Еще больше усилит доверие граждан (хотя оно и сейчас достаточно высокое) к нашей судебной системе, - подчеркнул генпрокурор. - Это серьезный шаг для укрепления правосудия и обеспечения законности".-0-