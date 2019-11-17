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17 ноября 2019, 14:48

К работе с избирателями претензий нет - наблюдатель от ФПБ

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В Гомельской области выборы состоялись во всех округах

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. К работе с избирателями претензий нет: члены комиссии делают все, чтобы каждый человек мог выразить свое мнение в комфортных условиях. Такую оценку организации деятельности на участке для голосования №3 Гомеля дал в беседе с корреспондентом БЕЛТА наблюдатель от Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Кучеренко.

Представитель ФПБ наблюдал за ходом избирательной кампании на участке с первого дня досрочного голосования. "Весь период выборы проходят в достаточно спокойной обстановке. С первых дней приятно удивила высокая явка избирателей на участок. Члены избирательной комиссии делают все, чтобы каждый человек мог выразить свое мнение в комфортных условиях", - сказал Юрий Кучеренко.

Он добавил, что на участке соблюдаются требования законодательства. "Вежливое и корректное общение, организация понятной каждому избирателю логистики, четкое выполнение инструкций - все стороны выполняют свои обязанности на должном уровне", - подчеркнул наблюдатель. Возникающие технические вопросы решаются в оперативном порядке.

Юрий Кучеренко уверен, что в таком спокойном режиме завершится и основной день выборов. Сегодня вечером по окончании работы с гражданами избирательной комиссии наблюдатель будет присутствовать при подсчете голосов. Также контролируют ситуацию на участке наблюдатели от ОО "Белая Русь", Белорусского союза женщин, БРСМ.-0-

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