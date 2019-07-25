К стрельбе в белорусского дипломата в Турции привела личная ссора - Макей

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ссору, которая привела к нападению на белорусского дипломата в Турции, могло вызвать недовольство поведением детей во дворе со стороны стрелявшего. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, советник посольства Беларуси в Анкаре Александр Поганшев подвергся нападению вчера вечером, когда возвращался домой с сыном в один из жилых комплексов в столичном районе ОР-АН. В подъезде его сосед по дому, отставной военный, психически неуравновешенный, несколько раз выстрелил в дипломата, после чего покончил жизнь самоубийством.

"Проводится тщательное расследование, которое даст полную картину о причинах произошедшего. На наш взгляд, нет никакой политической подоплеки, - отметил Владимир Макей. - Вероятно, сказалось недовольство поведением детей, которые играли во дворе. Возможно, на этой почве произошел всплеск эмоций".

Он еще раз подчеркнул, что рано делать какие-то выводы до завершения расследования. А также поблагодарил турецкую сторону за оперативную помощь. Дипломат был незамедлительно доставлен в больницу и успешно прооперирован. Его состояние нормализуется. "Четыре пули не задели жизненно важные органы. В обед врачи должны приступить к выводу его из реанимационного состояния", - добавил Владимир Макей и выразил надежду на благоприятный исход.

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