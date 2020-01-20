К техрегламенту ЕАЭС на аттракционы разработают 19 межгосстандартов

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила программу по разработке межгосударственных стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Предусмотрена разработка к 2022 году 19 межгосударственных стандартов, в том числе 10 - на основе международных и региональных стандартов или идентичных им национальных стандартов", - отметили в пресс-службе.

Коллегия ЕЭК утвердила также актуализированные перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС "О безопасности упаковки". "Перечни стандартов подготовлены комиссией совместно с государственными органами стран союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества. Эти перечни учитывают новые версии межгосударственных стандартов, разработанных и введенных в действие в государствах - членах союза. Решение Коллегии ЕЭК вступает в силу с 1 июля 2020 года для своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечни", - добавили в ЕЭК.-0-