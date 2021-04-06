Кабинет узбекского языка и культуры откроют в БГУ

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ откроют кабинет узбекского языка и культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

По данным пресс-службы, это станет результатом реализации дорожной карты, подписанной между БГУ и Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы имени Алишера Навои (ТГУУЯЛ им. Алишера Навои). Церемония подписания состоялась в рамках официального визита делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем в Узбекистан.

Деятельность кабинета будет направлена на укрепление образовательно-культурных связей двух стран, создание условий по изучению языка, истории, этнических особенностей Узбекистана. Его открытие запланировано на декабрь этого года.

Дорожная карта детализированно прописывает взаимодействие вузов в рамках действующего с начала текущего года соглашения о сотрудничестве и предусматривает организацию академических обменов, конференций, семинаров, симпозиумов, проектной, публикационной, исследовательской работы, а также обмен научно-методическими материалами и литературой.

В рамках визита прошли двусторонние переговоры ректоров двух вузов Андрея Короля и Шухрата Сирожиддинова. Стороны детально обсудили реализацию достигнутых договоренностей и рассмотрели новые векторы научно-образовательного партнерства.

Программа официального визита в Узбекистан с целью развития межвузовского сотрудничества включает многочисленные встречи с руководством ряда учреждений. В частности, прошли переговоры с ректором Ташкентского государственного университета востоковедения Гулчехрой Рихсиевой, где были рассмотрены перспективы расширения совместных образовательных программ по подготовке специалистов. С этим вузом с 2019 года ведется совместное обучение узбекских студентов по специальности "восточная (китайская) филология". В ближайшее время делегация БГУ посетит Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный юридический университет, Самаркандский государственный университет.-0-