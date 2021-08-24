Качественная подготовка законопроекта возможна только при работе широкого круга заинтересованных - Марзалюк

Игорь Марзалюк. Фото из архива
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качественная подготовка любого законопроекта, и в первую очередь такого сложного и объемного, как Кодекс об образовании, возможна только при условии включения в работу над ним максимально широкого круга заинтересованных. Это отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, выступая сегодня на пленарном заседании Республиканского педагогического совета, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Проект закона Республики Беларусь "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании" поступил для рассмотрения в Палату представителей в конце декабря 2020 года. Данный законопроект подготовлен в целях совершенствования норм Кодекса об образовании с учетом практики его применения в современных условиях, - отметил Игорь Марзалюк. - После поступления законопроекта в Палату представителей была развернута работа по его подготовке к рассмотрению и принятию".
Игорь Марзалюк напомнил, что Постоянная комиссия Палаты представителей по образованию, культуре и науке была определена в качестве головной комиссии, отвечающей за работу над документом. Для детальной проработки возникших при подготовке законопроекта вопросов была создана группа по его доработке. "Мы провели серию заседаний с участием юристов, специалистов Министерства образования. В марте комиссия провела выездное заседание на базе учреждений образования Бобруйска, начав таким образом широкое общественное обсуждение проекта новой редакции Кодекса об образовании с представителями трудовых коллективов учреждений образования, Белорусского профсоюза работников образования и науки, руководителей и специалистов органов управления образованием, что, несомненно, поспособствовало повышению качества подготовки документа", - рассказал парламентарий.
Председатель Постоянной комиссии сказал о том, что весь депутатский корпус активно включился в эту работу, а органы государственного управления на местах оказали в этом необходимую поддержку. Изменения в документ обсуждались на диалоговых площадках, депутаты провели ряд встреч с педагогической общественностью, трудовыми коллективами учреждений образования. В июне в Палате представителей состоялись парламентские слушания на тему "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования". В мероприятии участвовали не только парламентарии, но и представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений, молодежь.-0-