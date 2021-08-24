Качественная подготовка законопроекта возможна только при работе широкого круга заинтересованных - Марзалюк

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качественная подготовка любого законопроекта, и в первую очередь такого сложного и объемного, как Кодекс об образовании, возможна только при условии включения в работу над ним максимально широкого круга заинтересованных. Это отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк , выступая сегодня на пленарном заседании Республиканского педагогического совета, сообщает корреспондент БЕЛТА.





"Проект закона Республики Беларусь "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании" поступил для рассмотрения в Палату представителей в конце декабря 2020 года. Данный законопроект подготовлен в целях совершенствования норм Кодекса об образовании с учетом практики его применения в современных условиях, - отметил Игорь Марзалюк. - После поступления законопроекта в Палату представителей была развернута работа по его подготовке к рассмотрению и принятию".





Игорь Марзалюк напомнил, что Постоянная комиссия Палаты представителей по образованию, культуре и науке была определена в качестве головной комиссии, отвечающей за работу над документом. Для детальной проработки возникших при подготовке законопроекта вопросов была создана группа по его доработке. "Мы провели серию заседаний с участием юристов, специалистов Министерства образования. В марте комиссия провела выездное заседание на базе учреждений образования Бобруйска, начав таким образом широкое общественное обсуждение проекта новой редакции Кодекса об образовании с представителями трудовых коллективов учреждений образования, Белорусского профсоюза работников образования и науки, руководителей и специалистов органов управления образованием, что, несомненно, поспособствовало повышению качества подготовки документа", - рассказал парламентарий.





Председатель Постоянной комиссии сказал о том, что весь депутатский корпус активно включился в эту работу, а органы государственного управления на местах оказали в этом необходимую поддержку. Изменения в документ обсуждались на диалоговых площадках, депутаты провели ряд встреч с педагогической общественностью, трудовыми коллективами учреждений образования. В июне в Палате представителей состоялись парламентские слушания на тему "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования". В мероприятии участвовали не только парламентарии, но и представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений, молодежь.-0-