Качество образования Института бизнеса БГУ подтверждено международной аккредитацией IQA

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт бизнеса БГУ получил международную аккредитацию качества образования (IQA) Европейской ассоциации развития менеджмента (CEEMAN). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Для получения IQA оценивались стратегия, цели, структура, учебный процесс, научные исследования, инновации института. Аккредитация присуждается на шесть лет. Допускается повторное заявление на ее получение", - рассказали в пресс-службе. Аккредитация обеспечивает международное признание института, расширяет перспективы сотрудничества в области бизнес-образования, а также участия в научных конференциях, семинарах и тренингах.

Ассоциация CEEMAN (Central and East European Management Development Association) создана в 1993 году для содействия в развитии менеджмента и бизнес-образования, профессионального мастерства и повышении эффективности управленческих технологий, улучшении качества учебного процесса и научных исследований в странах Центральной и Восточной Европы. Ассоциация объединяет более 200 членов из 42 стран Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Африки и Азии. Это бизнес-школы, университеты, национальные, региональные и международные ассоциации, корпорации и частные лица. Институт бизнеса стал членом ассоциации в 2019 году.-0-