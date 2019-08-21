Качество образования в школах необходимо вывести на новый уровень - Карпенко

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество образования в школах необходимо вывести на новый уровень. Такое мнение журналистам высказал министр образования Игорь Карпенко перед началом заседания коллегии Министерства образования "Об эффективности мер по повышению качества общего среднего образования" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси в новом учебном году за парты сядут более 1 млн учащихся В новом учебном году за парты сядут 1 млн 30 тыс. учащихся. Из них 115 тыс. первоклассников - это на 5 тыс. больше, чем в прошлом году. Планируется открыть восемь школ-новостроек. Всего будут функционировать 3 тыс. 3 школы.

"Если мы говорим о повышении качества образования, то здесь много слогаемых, начиная от подготовки педагогических кадров, их методической грамотности, профессиональной компетентности, заканчивая в целом организацией образовательного процесса в каждом конкретном учебном заведении - как составлено расписание, как рационально используется учебное время, насколько грамотно все это выстроено, как сочетаются обязательные занятия с факультативными, насколько учитель умеет развернуть содержание образования для того, чтобы дети лучше его усвоили и приобрели соответствующие компетенции", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, поэтапное обновление содержания общего среднего образования осуществляется в стране с 2015/2016 учебного года. "В результате качественно обновлены стандарты, учебные планы и программы, учебники и учебно-методические пособия. И эта работа будет продолжена", - отметил министр.

Игорь Карпенко напомнил, что на третьей ступени общего среднего образования введено профильное обучение. "С прошлого учебного года у учащихся 8-9-х классов школ и гимназий появилась возможность изучать учебные предметы на повышенном уровне. Одновременно в школах сохранили функционирование базовых 10-х классов для тех учащихся, кто по результатам успеваемости не проходит для обучения в профильных классах. Для них организована профессиональная подготовка", - подчеркнул он.-0-