Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным - Худык

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.

"Данные Национальной системы мониторинга окружающей среды в Беларуси свидетельствуют о том, что качество окружающей среды в стране на протяжении уже многих лет в целом остается стабильно благополучным. Вместе с тем поддержание благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в условиях активной модернизации производств требует дальнейшего наращивания технического и технологического потенциала по сокращению поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, минимизации уровня антропогенного воздействия, системного подхода при планировании и реализации природоохранных мероприятий", - сказал Андрей Худык.

Уже сформирован и реализуется ряд стратегических документов в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Большинство приоритетов отражены в концепции Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года. В основу стратегии положены такие принципы, как учет баланса экологических, экономических и социальных интересов общества, приоритетность мер по предотвращению возникновения проблемных экологических ситуаций над устранением их последствий, повсеместность и обязательность мер по охране окружающей среды. Также в приоритете интеграция экологических требований во все сферы государственного управления, перераспределение затрат на охрану окружающей среды с увеличением доли за счет средств субъектов, оказывающих на нее вредное воздействие.

"Глобальные процессы, влияющие на качество среды обитания человека, являются одним из центральных вопросов для мирового сообщества. Анализ актуальных международных тенденций свидетельствует об активном продвижении концепции экологической (так называемой зеленой) экономики в качестве перспективной экономической модели. Беларусь не исключение: наша страна также рассматривает эту концепцию в качестве важного инструмента обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности и принимает последовательные меры по внедрению экологических принципов в национальную экономику", - подчеркнул министр.

Минприроды активно использует платформу многостороннего и двустороннего международного сотрудничества для решения природоохранных задач, повышения доступности зеленых технологий, расширения диалога, формирования положительного имиджа страны на международной арене. Беларусь является стороной 26 многосторонних международных соглашений (конвенций) в сфере охраны окружающей среды.

В 2018 году было зарегистрировано пять новых проектов международной технической помощи. В их числе - вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне, согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей, поддержка эффективного мониторинга выбросов в атмосферный воздух и радиационного мониторинга, водная инициатива.-0-

Особо охраняемые природные территории к 2035 году должны составить не менее 9% от площади Беларуси "В области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия наши основные цели - предотвращение сокращения видов, устойчивое использование биологических ресурсов, дальнейшее восстановление нарушенных экосистем", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

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В Беларуси планируется провести геологическое картирование всей территории страны "Карты, которыми сегодня пользуются наши геологи, сделаны еще в советские годы и, конечно, уже устарели. Настало время их обновить. ", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

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