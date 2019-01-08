Качество воздуха в 2018 году оставалось хорошим - Белгидромет

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси качество воздуха в 2018 году оставалось стабильно хорошим, сообщила сегодня журналистам начальник службы экологической информации Белгидромета Елена Богодяж, передает корреспондент БЕЛТА.
Исключение составили некоторые регионы. В том числе это Минск, Жлобин, Гомель, Могилев и Новополоцк, где отмечались превышения по загрязняющим веществам. "В основном эти превышения фиксировались в периоды без осадков и периоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ", - уточнила Елена Богодяж.
В Минске превышения по оксиду азота и диоксиду азота фиксировались утром и вечером. Скорее всего, это связано с увеличением транспортного трафика, пояснила представитель Белгидромета.
Рост содержания твердых частиц в воздухе фиксировался во второй половине апреля, мае, июне и октябре. Основная причина - отсутствие осадков в течение длительного периода.
Летом основным загрязняющим веществом был формальдегид, превышения были в Жлобине, Могилеве, Гомеле, Пинске.
Специалисты Белгидромета также проводили в 2018 году мониторинг поверхностных вод. Как и в прежние годы, основной проблемой оставалось загрязнение органическими и биогенными веществами. Кроме того, в 2018 году были зафиксированы заморы рыб - дефицит кислорода был связан с повышением температуры воды, такие случаи отмечались как на крупных реках (Днепр, Свислочь, Припять, Ясельда, Сож), так и на мелких.-0-
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