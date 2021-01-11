Качество воздуха в 2020 году в основном оставалось хорошим - Белгидромет

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество воздуха в 2020 году в основном оставалось хорошим. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник службы экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Елена Богодяж, передает корреспондент БЕЛТА.

"Состояние атмосферного воздуха на протяжении года в основном характеризовалось как хорошее, очень хорошее и отличное. Однако следует отметить непродолжительные периоды, когда увеличивался уровень загрязнения. В основном это наблюдалось тогда, когда метеоусловия были неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ. Содержание твердых частиц в воздухе в третьей декаде марта - апреле, а также в конце сентября - первой декаде октября превышало нормативы, установленные Министерством здравоохранения", - рассказала Елена Богодяж.

Весной увеличение было связано с метеоусловиями. Порывы ветра 17-18 м/с способствовали переносу твердых частиц от антропогенных источников и с поверхности земли и образованию пылевых бурь. Эта проблема была наиболее характерна для юга страны, то есть городов Гомельской области. В конце сентября - начале октября превышение нормативов было связано с переносом дыма от пожаров в Воронежской области. "Что касается летнего периода, проблемой было повышенное содержание формальдегида. Это связано с температурным режимом", - добавила начальник службы экологической информации.

По ее словам, состояние поверхностных вод в Беларуси в 2020 году было в основном хорошим и отличным. "Однако в летний период повышенные температуры и ливневые дожди вызывали снижение количества кислорода и увеличение объемов биогенных и органических веществ, что становилось причиной мора рыбы", - отметила Елена Богодяж.-0-