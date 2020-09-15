Кадлубай: нельзя подвергать детей опасности во время несанкционированных акций

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала СТВ заявил, что нельзя подвергать детей опасности во время несанкционированных акций, сообщает БЕЛТА.

"Я как многодетный родитель хочу сказать, что ни в коем случае нельзя подвергать детей опасности. И неважно, какие политические взгляды могут быть у тебя, твоих близких. Вовлечение несовершеннолетнего - это чистой воды авантюризм. Мы часто видим на кадрах, когда дети плачут, держа за руку родителей, потому что попадают в ситуацию резких криков, противостояния и других негативных моральных аспектов. Поэтому я как родитель категорически против", - заявил Александр Кадлубай.

Он также подчеркнул, что Министерство образования крайне отрицательно относится к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях. "Эти мероприятия организованы без согласования с соответствующими службами, и вопросы обеспечения безопасности не учтены никак. Удивительно, что белорусское общество, которое должно еще помнить трагедию Немиги, сознательно подвергает этим рискам самых маленьких граждан, своих детей", - сказал замминистра.

Если установлено, что несовершеннолетних вовлекают в антиобщественную деятельность, могут налагаться штрафы согласно Кодексу об административных правонарушениях. "В случае если будет доказано, что несовершеннолетнему со стороны родителей либо третьих лиц при вовлечении угрожала опасность, то к родителям могут быть применены меры, вплоть до рассмотрения ситуации на совете по профилактике безнадзорности в комиссии по делам несовершеннолетних с постановкой вопросов о ненадлежащем содержании, обеспечении безопасности детей в семье", - обратил внимание Александр Кадлубай.

По его словам, изъятие детей из семьи - крайняя мера и не приветствуется. Основной упор делается на сознательность взрослых, профилактическую работу. "Тем не менее если будут постоянно создаваться угрозы жизни несовершеннолетним, то я не исключаю тот сценарий, что органы опеки в местных исполнительных распределительных органах могут заявить об угрозе, что будет начата процедура и поставлен вопрос об изъятии детей из семьи на принципах нуждающихся в госзащите изначально. То есть на определенный срок для того, чтобы потом нивелировать, исправлять ситуацию в этой семье", - добавил замминистра.-0-