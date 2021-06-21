Кадлубай: одно из основных направлений госполитики - поддержка молодежи в получении образования

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним из основных направлений государственной политики стала поддержка молодежи в получении образования. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай.

"Одним из основных направлений государственной молодежной политики является государственная поддержка молодежи в получении образования. Безусловно, образование в нашей стране - самая крупная отрасль. В ней функционирует свыше 7 тыс. учреждений образования, в которых обучаются более 3 млн детей, учащихся, студентов и слушателей, занято около 400 тыс. работников. Государство гарантирует молодым гражданам получение бесплатного общего среднего, профессионально-технического, специального образования, дополнительного образования молодежи, а на конкурсной основе - бесплатного среднего специального и высшего образования", - рассказал Александр Кадлубай.

Учащиеся, получающие общее среднее и специальное образование, имеют право на бесплатный проезд, немаловажная форма поддержки студенческой молодежи - выплата стипендий, наиболее одаренным и успешным выплачивается президентская либо именная стипендии.

"Для получения первого высшего образования на платной основе есть возможность получения кредита на льготных условиях. При успешной учебе платникам предоставляются скидки в размере до 60% от стоимости обучения. Кроме того, они могут рассчитывать на перевод на обучение за счет бюджетных средств. К слову, по показателям в сфере образования Беларусь прочно закрепилась в группе наиболее развитых стран. О престижности и качестве образования свидетельствует и рост экспорта образовательных услуг - более 27 тыс. иностранных граждан из 109 стран выбрали для обучения наши учреждения образования", - отметил замминистра.

Александр Кадлубай подчеркнул, что система образования помогает молодым людям ориентироваться в сложном и нестабильном мире, в выборе правильной мировоззренческой позиции. "Для этого наряду с традиционными внедряются новые подходы в воспитательной работе, основанные на передовом педагогическом опыте. Когда молодые люди заняты конкретным, полезным им и обществу трудом, минимизируются негативные явления в молодежной среде. У них вырабатываются самостоятельность и ответственность. Причем ответственность и за свое дело, и в целом за страну", - добавил он.-0-

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