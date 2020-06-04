Кадлубай: организация летней оздоровительной кампании на постоянном контроле Минобразования

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация летней оздоровительной кампании находится на постоянном контроле Министерства образования, заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай. Сегодня он посетил учреждения общего среднего образования Минска и ознакомился с организацией лагерей дневного пребывания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с поступившими обращениями граждан наши специалисты проверили работу летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в ряде учреждений образования города Минска. В частности, на примере средних школ №143, 124, 86, 133", - рассказал Александр Кадлубай.

По его словам, работа лагерей организована в соответствии с рекомендациями министерств образования и здравоохранения. "Должным образом организовано питание детей. Ежедневно осуществляется измерение температуры у сотрудников и детей. Все эти данные фиксируются в отдельном журнале", - отметил замминистра.

Александр Кадлубай подчеркнул, что спланирована разноплановая воспитательная работа. "Мероприятия с учетом погодных условий проводятся в основном на улице - это подвижные игры, спортивные упражнения. Предусмотрены просмотры фильмов, занятия по интересам, интеллектуальные занятия, беседы по правилам безопасного и ответственного поведения. Для детей 6-7 лет организован дневной сон. Ряд фактов, о которых сообщали родители несовершеннолетних, подтвердились, но после вмешательства органов управления образования все недостатки устранены. В лагерях дети обеспечены всем необходимым для сна и активного отдыха, - добавил он. - Мы будем и дальше контролировать ситуацию, реагировать на поступающие в министерство обращения от родителей". -0-