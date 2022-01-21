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21 января 2022, 15:07

Кадлубай: референдум станет отправной точкой движения Беларуси по новой траектории госстроительства

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум станет отправной точкой движения Беларуси по новой траектории госстроительства, заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай сегодня на онлайн-площадке по обсуждению проекта Конституции, организованной на базе Новогрудского аграрного колледжа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию - очень важная историческая веха в дальнейшем развитии нашего молодого государства. Выражаю глубокую уверенность, что он станет отправной точкой создания движения по новой траектории государственного строительства, основанной на народном доверии и сильной государственной власти", - сказал Александр Кадлубай.

По его словам, участие в республиканском референдуме - гражданский долг каждого белоруса. "Нам очень важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, - добавил замминистра. - Проект дополнений и изменений Конституции и та масштабная работа, которая развернулась по всенародному обсуждению, позволяет сделать выводы, что Основной закон страны будет представлять собой совокупность передовой юридической практики, ответов на основные вызовы современности и предложений от представителей всех социальных слоев населения. На мой взгляд, очень важно, что наряду с сохранением ориентации на развитие сильного социального государства, соблюдение интересов всех возрастных групп в стране, все же особый акцент в Конституции сделан на молодежь. В изменениях Конституции предусмотрена новая статья, которая устанавливает, что государство способствует всестороннему развитию молодежи, создает необходимые условия для ее активного участия в общественной жизни. Необходимо отметить, что такие уязвимые места для молодого поколения, как сохранение исторической памяти о героическом прошлом, традиционные семейные ценности, проявление патриотизма, тоже нашли отражение в проекте Основного закона".

В студии аграрного колледжа участие в диалоге приняли также учащиеся Новогрудского торгово-экономического колледжа. А на связи по телемосту - еще 6 средних специальных учреждений образования Гродненского региона - всего более 400 молодых людей.-0-

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