Кадлубай: с аттестацией школьников вопросов не должно возникнуть

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С аттестацией школьников вопросов не должно возникнуть. Об этом заявил сегодня заместитель министра образования Александр Кадлубай во время посещения средней школы №159 Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, это четвертая четверть. Во-вторых, все педагоги знают, какой потенциал их учащихся и как наладить с каждым из них образовательный процесс. С аттестацией школьников вопросов не должно возникнуть. В любом случае все будут аттестованы и мы будем подходить к этому индивидуально", - сказал Александр Кадлубай.

По его словам, в немалой степени здесь все зависит и от самого ученика. "Если ребенок из-за эпидобстановки не посещает школу, то это не значит, что мы не должны его оценить. Если у него есть желание, инициатива выйти на педагога, получить задание, выполнить его. Кроме того, можно заниматься в шестой школьный день - это хорошая возможность прийти и очно что-то у педагога спросить, ответить на его вопросы, выполнить задания", - отметил замминистра.

Александр Кадлубай ознакомился с учебным процессом в средней школе №159 Минска и тем, как в сегодняшней эпидситуации здесь соблюдаются все необходимые рекомендации Министерства здравоохранения.-0-